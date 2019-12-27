«Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса «Мой идеальный БРО»

Все мы любим наших домашних животных не за их формы, а за то, какие они есть. На протяжении месяца жители Приморья отправляли фотографии своих любимцев, доказывая это утверждение. Среди конкурсантов были не только коты и собаки, но также хорьки и даже кони.

С самых первых дней голосования определилась пятерка лидеров, которая на протяжении месяца удерживала пьедестал. Тем не менее, одной из последних участниц удалось под конец голосования вырваться в тройку лидеров.

Мария Бородина и ее очаровательный пес породы Сиба-ину по кличке Лёва заняли третье место. По словам Марии, выигранный приз от компании «Мяснофф» она передаст в приют для собак.

На второй строчке оказалась Александра и ее кошка Шери. «Озорная кошка, которая готова устроить вам либо полный кавардак, либо сеанс релаксации. Главная в доме», - именно так была подписана фотография на странице фотоконкурса. По признанию победительницы, кошка была приобретена на птичьем рынке за 100 рублей и сразу стала всеобщей любимицей в доме. Кстати, выигранный приз Александра также намерена передать в приют для домашних животных.

Пальму первенства завоевала Юлия Кисленко и ее Британский короткошерстный кот с весьма экзотичным именем. 11-летний Зидан Муса из Золотой Орды по паспорту, или просто Масяй для всей семьи.

По словам Юлии, выигранный приз также пойдет на благотворительные цели. Корма для животных она отвезет своему родственнику, который подкармливает бездомных котов и кошек возле своего дома. Стратегический запас продовольствия для братьев наших меньших поможет им пережить эту зиму.

«Комсомольская правда» поздравляет всех победителей. Участвуйте в наших фотоконкурсах в новом, 2020 году и выигрывайте призы от наших партнеров!