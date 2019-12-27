2019-12-27T09:29:47+03:00
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Окно в природу: редчайшего дальневосточного леопарда удалось снять корейскому фотографу в Приморье

Встретить диких кошек - большая редкость даже для сотрудников национального парка [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На променад перед камерой вышел один из старожилов нацпарка - самец Leo 12M по имени ТайфунНа променад перед камерой вышел один из старожилов нацпарка - самец Leo 12M по имени ТайфунФото: ФГБУ «Земля леопарда»
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Известный фотограф из Республики Корея Чои Кисун смог получить уникальные кадры самой редкой в мире большой кошки - дальневосточного леопарда. Дикого зверя удалось запечатлеть из единственного на планете фотоукрытия - такие оборудованы в национальном парке «Земля леопарда».

Известный фотограф из Республики Корея Чои Кисун Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Известный фотограф из Республики Корея Чои КисунФото: ФГБУ «Земля леопарда»

На променад перед камерой вышел один из старожилов нацпарка - самец Leo 12M по имени Тайфун. Леопард, словно хозяин этих мест, медленно прошел мимо объектива. Зверь явно чувствовал, что за ним следят: кот часто оглядывался и прислушивался к каждому шороху. Грациозный Тайфун легкой поступью двигался по снегу и листве, выискивая своего незримого преследователя. Однако затаившемуся в укрытии фотографу удалось остаться незамеченным.

Дальневосточный леопард из фотоукрытия.Видео: Чои Кисун

- Раньше в Корее было много леопардов, но со временем они исчезли. Благодаря тому, что в России сохранили популяцию редких кошек, мы можем наблюдать за ними. За пять дней, которые я провел в комфортном фотоукрытии, мне удалось несколько раз запечатлеть леопарда, увидеть его на близком расстоянии, семь-десять метров. Меня очень впечатлил его вид, то, как крайне осторожно он приближался. Леопард – чуткий, аккуратный в движениях хищник, готовый в любой момент скрыться, – поделился фотограф Чои Кисун.

Численность диких дальневосточных леопардов сейчас составляет порядка 100 особей. К началу XXI века из насчитывалось всего 35. Даже для сотрудников нацпарка увидеть редкую кошку - большая удача. А теперь возможность познакомиться с леопардом поближе и полюбоваться красивыми зверем в естественной среде обитания есть и у туристов благодаря системе фотоукрытий. Чтобы подглядеть в «замочную скважину» дикой природы, нужны терпение и удача, но результат может поразить до глубины души.

ИСТОЧНИК KP.RU

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