14-летняя наездница о пожаре в конюшне: Погибла не моя любимая лошадь, а часть моей души

При пожаре на конюшне 11 января 14-летняя Вета Меркулова из Владивостока потеряла своего самого близкого друга - лошадь по кличке Ред. Животное, потеряв сознание, погибло в охваченном дымом и огнем помещении. Спасти его и еще трех коней не удалось.

Реду было всего лишь шесть лет. Вместе с Ветой они были настоящими чемпионами – только за три месяца 2019 года завоевали на местных соревнованиях одиннадцать побед. Ни один их стартовый день не обходился без призов. Но за всем этим единством стоял долгий и тернистый путь.

- Ред был не простым. В начале никто в него не верил - конь разносил всадников так, что на него было страшно садиться, – рассказывает Лидия Меркулова, мама Веты. – Почти три года мы медленными шагами шли к своей мечте - вырастить счастливую лошадь, которая будет побеждать. Работали над доверием между Редом и Ветой, проходили мастер-классы, читали литературу, даже иногородних тренеров нанимали. Только это все не помогло бы, если бы у нас не было главного - огромной взаимной любви.

По словам Лидии, Ред для ее дочери был не просто другом. Вета проводила с ним все свое свободное время. Девочка так сильно любила своего коня, что всегда неосознанно боялась его потерять.

Пожар на конюшне в парке Минного городка. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Пожар на конюшне в парке Минного городка произошел в субботу около восьми часов вечера. Спасатели прибыли спустя 10 минут, как к ним поступил сигнал о возгорании, но к тому времени строение было объято пламенем по всей площади.

- Всё было как в бреду. Слепили мигалки, кричали люди, повсюду дым. «Где Ред? Что с Редом?» Я была уверенна, что это сон, такой же, как множество других моих снов о его смерти, - делится Вета. - Ломилась в конюшню, когда она горела, так как искренне верила, что он жив и что это ошибка. Когда пожар потушили, и я подошла к его телу: мой мир рухнул. Он лежал ещё теплый, с обрушившимися кусками крыши на мордочке. Произошло самое страшное в моей жизни. В тот день погибла не просто моя любимая лошадь, погибла часть моей души, моя любовь. Я хранила его как хрустальную вазу, пытаясь спрятать и уберечь от всех. Но так и не уберегла. Моя вазочка разбита, как и мое сердце.

Вета благодарит своего любимого коня за все, чему он ее научил, и обещает хранить теплые воспоминания.

- Ред, будучи сам ребёнком, вырастил меня не только как спортсмена, но и как личность. Сделал меня такой, какая я есть. Я помню, как всё начиналось: как сильно падала, как плакала, как он постоянно болел. Я помню, как начинался и наш путь побед: как мы поднимались всё выше и выше. Я мечтала прожить с ним всю его жизнь. Так и получилось, но жизнь его оказалась так коротка...

Семья Меркуловых сейчас держится только на стремлении помочь выжившим от пожара животным. Школе верховой езды «РОССО» необходимо восстанавливать конюшню, половина которой полностью выгорела вместе со всей амуницией и кормами. Часть лошадей временно пристроена в другие организации, некоторых коней расположили в летнике. Однако несколько животных все же живет, можно сказать, на улице. А ведь и без того их здоровье сильно подкосилось. Кровля конюшни была сделана из пластика, так что помимо дыма лошади наглотались еще и токсичными парами.

- Тем, кто из лошадей остался живой, и тем, кто в тяжелом состоянии, помогают местные ветеринары. Делают капельницы. Мы объявили сбор, просим помочь нам восстановить конюшню и здоровье ее некогда обитателей. Нам предстоит очень много работы.

Счёт для перечисления финансовой поддержки:

6390 0250 9007 096046 - Анна Владимировна Жужа.

Все вещи и иную материальную помощь можно передать в конный клуб ROSSO непосредственно на месте по адресу Луговая, 34 ст.1. Лошадям можно даже просто принести яблоки и морковку.