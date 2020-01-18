«Я наследница престола»: эпатажная женщина в Приморье держит дома 20 собак и кидает фекалии из окна

Жильцы улицы Рабочая 1-я в поселке Угловка кричат о помощи: в одном из подъездов дома № 64 невозможно жить и налаживать быт. Одна огромная проблема - это Людмила (имя изменено - прим. ред.), которая держит дома 20 собак и не воспринимает замечания.

ЗЛОВОННЫЙ МСТИТЕЛЬ

Сама Людмила, по словам соседей, по образованию химик-биолог. Работала в школе и детском саду, затем лаборантом в Угловом. Женщине немного за 50 (точно никто не знает), если ее вымыть и причесать - вполне симпатичная особа. Собаки дома у Людмилы были всегда, но не в таком количестве. Да и женщина раньше занималась псами, поэтому они были добродушными и легко находили общий язык с местными жителями.

Все изменилось в 2015 году, почему - никто не знает. Женщина стала заводить больше собак и перестала за ними следить. Соседи все чаще стали замечать экскременты в подъезде, а неприятный запах, доносящийся из квартиры Людмилы на втором этаже, все усиливался.

Дверь женщина не закрывает, а оставляет открытой на веревочке, чтобы собаки могли выходить, когда захотят. Фото: Виктория Рыбалкина

Когда запах превратился в зловоние, которым пропитались все квартиры, некоторые соседи не выдержали и пошли на страшный шаг: стали убивать собак Людмилы. На это женщина ответила еще большим количеством четвероногих, обозлилась на весь мир и стала мстить.

- Она собирает фекалии, обмазывает стены подъезда, двери, подъездные ручки. Этой жидкостью она моет лестницы, на улице везде кучи. Это не сказки, это страшно. У нас в квартире стоит невыносимая вонь. Достаточно понять всю степень антисанитарии, когда она открывает дверь в свою квартиру. Когда собаки гадят, глисты по подъезду ползают. Вся парадная у нас залита белизной, но это не помогает, - рассказала «КП-Владивосток» Виктория Рыбалкина, жительница зловонного дома № 64.

Жильцы подъезда то и дело натыкаются на собачьи кучи. Фото: Виктория Рыбалкина

Все стараются обходить стороной зловонный подъезд, где, к слову, находится магазин.Особенно летом, когда Людмила распахивает окна и тошнотворный «аромат» распространяется на всю округу.

- Бабушка знакомой как-то пошла к Людмиле отдать кости собакам. Зашла к ней в квартиру, была в шоке. На кухне одна плитка с грязной кастрюлей, в комнате обгаженный матрас. Знакомая рассказывала, что у бабушки слезились глаза от ужасного запаха, - поделилась Дарья Павловна, жительница соседнего дома, который тоже страдает от выходок женщины.

К тому же, по словам местных жителей, голодные псы нападают на людей и детей. Особенно, когда Людмила рядом - они ее защищают и одновременно боятся - некоторые псы не хотят заходить в квартиру.

- Я стояла с ребенком на улице и меня чуть не «тяпнула» ее собака за ногу. Потом сама лично видела, как на мальчика кинулся пес. Хорошо, что женщины рядом стояли и отогнали, - добавила Дарья.

Собаки боятся и одновременно защищают женщину. Фото прислано в редакцию

ШЛА ЗА РЕБЕНКОМ С НОЖОМ

Странное поведение женщины добавляет масла в огонь. Людмила может вылить на прохожего ведро с фекалиями, часто сидит на окне, свесив ноги на улицу, беспричинно кричит по ночам. И это немногое, что рассказали «Комсомолке» жители улицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/755409" frameborder="0"></iframe> Эпатажная женщина в Приморье держит дома 20 собак.Видео: Виктория Рыбалкина! другой источник

- Пытались с ней поговорить неоднократно, она все воспринимает агрессивно. Последний раз, когда ей делали замечания, она стояла в присутствии уборщицы и кал собак с ладошки в ладошку перекидывала. Я ей делаю замечания, а она мне говорит: «Ты как со мной разговариваешь! Я наследница престола!». Мне самой страшно, не говоря о ребенке, - поделилась Виктория Рыбалкина.

Страх Виктории понятен - в прошлом году, по ее словам, странная соседка угрожала ножом ее 12-летней дочери. Школьница шла на тренировку и прошла мимо квартиры Людмилы, которая часто стоит в дверях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/755413" frameborder="0"></iframe> Эпатажная женщина в Приморье подралась с пенсионеркой.Видео: Виктория Рыбалкина! другой источник

- Она открыла дверь, собаки выбежали, и сказала им: «Кусайте». Какая-то псина тяпнула дочь за зимний сапог. Все это время Людмила держала перед собой кухонный нож, с которым она спустилась вслед за ребенком на первый этаж. Моя дочь надеялась, что соседка откроет дверь, выпустит собак и вернется к себе, но она прижала девочку к стене и молча размахивала у нее перед лицом кухонным ножом со словами: «Видишь, как ненавидят мои собаки?», - поделилась Виктория Рыбалкина.

Уголовное дело возбуждено не было - совестных угроз от странной женщины не поступало.

ПОМОГИТЕ

Вымотанные антисанитарной войной соседи стучали во все инстанции. Обращались в администрации поселка Угловка и города Артема, полицию, отдел санитарно-эпидемиологического надзора, психиатрию - все тщетно. Один раз Людмила получила штраф за то, что заделала фекалиями часть дома.

- Говорят, что Людмилу вызывали в психиатрию и делали ей экспертизу, сказали, что она здорова. Сын с ней отношения не поддерживает, живет в нашем районе, мама ее тоже. Пытались и с родственниками говорить, но они не идут на контакт, - добавила жительница зловонного подъезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/755415" frameborder="0"></iframe> Эпатажная женщина в Приморье держит дома 20 собак.Видео: Виктория Рыбалкина! другой источник

Соседи Людмилы надеются, что суд сможет обязать ее привести в порядок свою квартиру, а управляющую компанию - убирать подъезд.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Квартира Людмилы приватизирована, просто выгнать ее оттуда не представляется возможным. Сделать это могут только собственники жилья, их три: сама женщина, ее сын и внук.

Выход - продолжать писать заявления в полицию и Роспотребнадзор. При этом необходимо приложить доказательства странного поведения соседа. Это могут фото, видео, аудиозаписи, письменные показания свидетелей, справки о причинении вреда здоровью и имуществу дома.