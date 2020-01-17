«Если бы пенсия была больше»: нужда толкнула приморскую пенсионерку выходить на лед и продавать пирожки рыбакам

Зимой в Амурском заливе рыбаки регулярно слышат: «Пирожки, берем пирожки». Это на лед с палочкой и тележкой вышла бесстрашная пенсионерка Валентина Ивановна, которая продает выпечку любителям подледного лова. Хрупкая бабушка за день проходит около десяти километров, чтобы хоть как-то подзаработать на жизнь.

Валентину Ивановну из поселка Девятый Вал (Надеждинский район) знают многие. Пенсионерка выходит на хрупкий лед почти каждый день, волоча за собой тележку с сумкой, замотанной стареньким одеялом. Укутанная от пронизывающего зимнего морского ветра в теплую одежду бабушка обходит многочисленных рыбаков, чтобы продать им выпечку. Прихрамывая и помогая себе палочкой, она кричит немного дрожащим голосом: «Пирожки, горячие пирожки». Начинка – картошка и капуста, цена – 50 рублей.

Так почему Валентина Ивнаовна каждый день, рискуя жизнью, выходит на тонкий лед? Ответ банален: нужда вынуждает бабушку идти к рыбакам.

В Приморье пенсионерка организовала ледовый пит стоп для любителей зимней рыбалки.Видео: ИА PrimaMedia

- Если бы у меня пенсия была хотя бы выше 13 тысяч... – рассказала Валентина Ивановна.

Рынка в поселке Девятый Вал нет, реализовать продукцию негде. Поэтому в условиях низкого спроса на выпечку пенсионерка смекнула, где нужно искать своего покупателя – зимой на тонком льду Амурского залива в районе Речного мыса. Проголодавшиеся рыбаки не откажутся помочь старушке, а заодно и отведать горячих пирожков.

Односельчане пенсионерки рассказали ИА PrimaMedia, что бабушка уже не первый год зарабатывает таким образом. Многие любители зимней рыбалки в окрестностях Девятого Вала и Тавричанки хорошо знают Валентину Ивановну и охотно покупают ее незатейливый деревенский фастфуд.