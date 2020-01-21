Кожемяко Гуменюку: Бордюр должен быть чуть выше

Почти 80 дорожных объектов отремонтируют в столице Приморья в 2020 году. Речь идет о капитальном ремонте дорог и придомовых территорий, строительстве развязок, новых светофорах и ливневках. Мэр Владивостока Олег Гуменюк рассказал о планах работы губернатору края Олегу Кожемяко, тот в свою очередь уточнил, на что особенно нужно обратить внимание.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В этом году Владивосток снова участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого отремонтировать несколько улиц помогут краевой и федеральный бюджеты. В 2020-м под программу попали улица Успенского (от пересечения с Лянчихинской до дома № 100 по Успенского), улица Монтажная (от Борисенко, 54а, до дома № 98 по Борисенко), улица Сабанеева (от пересечения с улицей Луговая до дома №22 по Сабанеева), улица Каплунова (от Спиридонова до Невельского), улица Крыгина (от дома № 12 до дома №111 по Крыгина). Мэр объяснил выбор адресов.

- Это крупные микрорайоны, в которых проживают от 3 до 5 тысяч человек. На выбранных участках заменят асфальтовое покрытие, отремонтируют освещение, подпорные стены. Все конкурсные процедуры завершим до середины февраля, – пообещал Олег Гуменюк.

На сроки, которые часто затягиваются, когда речь идет о дорогах, глава Приморского края потребовал обратить особое внимание. Вспомнил не самое приятное впечатление, которое оставил дорожный ремонт прошлого года.

- Такого, как было в прошлом году, когда разворотили бордюры, сняли асфальт, а потом ушли на другой объект, или сломали за день, а делали неделями, быть не должно. Должен быть единый комплекс проведения работ, график должен сочетаться с мощностями – разобрали столько, сколько можно сделать за максимально короткое время, – пояснил Олег Кожемяко.

В 2019 году горожане не могли не заметить, что дорожники "ломают за день, а делают неделями"Фото: Вадим ПОПОВ

Еще один масштабный ремонт, запланированный на 2020 год, коснется Некрасовского путепровода. Его начала с ужасом ждали еще в прошлом году. Даже обустроили запасной проезд через Нефтеветку, правда, так и не открыли. Но работы перенесли на нынешний сезон. Путепровод давно нуждается в ремонте – бетонные опоры местами просели и в трещинах. Параллельно с него уберут всю рекламу, сделают новое освещение и даже озеленят.

В прошлом году за ремонт улицы Снеговой бралось ООО «СКАБ», но не сдюжило, за что и угодило в список недобросовестных. Доделывать придется в этом году.

Продолжится в новом году ремонт и на пригородной трассе – на улице Маковского.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Похоже, что помимо ремонта город будет и строить. И если в прошлом году из заметного – возведен надземный пешеходный переход в районе улицы Олега Кошевого, то в этом планируется запустить первый этап развязки в районе Зеленый угол. Этот проект в перспективе откроет выезд с Нейбута на трассу Седанка – Патрокл. Правда, трассировка пока не совсем понятна.

Идет проектирование развязок в районе улиц Бородинская и Фирсова, чтобы начать строительство в 2021 году.

Совещание по ремонту дорог во Владивостоке состоялось 20 января. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ - В ПРОШЛОМ

Озвучены и работы помельче. Городские власти запланировали отремонтировать 44 придомовые территории. В идеале, дворы и внутриквартальные проезды должны быть освещены и оборудованы тротуарами.

- Мы говорим не просто о ремонте: бросил лопату асфальта, поставил бордюр, а об изменении облика города, о создании инфраструктуры для комфорта и безопасности людей – это тротуары, освещение, озеленение. Свет должен быть только не только на центральных улицах, но и чтобы во дворах люди не с фонариками ходили, – заявил губернатор.

Что касается остальных городских дорог, то отремонтировать планируют 74 объекта. Причем, по словам главы Владивостока, специалисты отходят от практики ямочного ремонта – дороги будут восстанавливать так называемыми «картами», когда фреза зачищает большие аварийные участки и тут же следом укладывается асфальт.

Совместно с ГИБДД городские власти нашли во Владивостоке 17 мест концентрации ДТП с пострадавшими. Там установят светофоры, оборудуют пешеходные переходы, сделают леерное ограждение. Параллельно во Владивостоке появятся новые остановочные пункты, особенно на гостевом маршруте и острове Русском. Их дополнят камерами видеонаблюдения, расписанием маршрутов на русском и английском языке.

- Особое внимание уделяйте озеленению, причем делать это нужно грамотно – бордюр должен быть чуть выше, чтобы во время дождей не смывался грунт. Необходимо использовать современные технологии, которых сейчас хватает на рынке, – обратился Олег Кожемяко к Гуменюку, пообещав помочь краевыми деньгами с покупкой новой техники.

Бордюры во Владивостоке в 2019 году стали местным мемомФото: Вадим ПОПОВ

Подводя итог совещания, губернатор Приморья отметил, для того, чтобы Владивосток стал по-настоящему удобным для жизни, нужны новые подходы и решения, согласованные с жителями города.