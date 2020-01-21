Распространение пневмонии в Приморье планируют остановить с помощью прививок

В связи с повышенным уровнем заболеваемости пневмонией в Приморье, специалисты призывают местных жителей привиться. Сотрудники краевого министерства здравоохранения рассказали, кому вакцина достанется бесплатно. Корреспондент «КП-Владивосток» также узнал стоимость процедуры для тех, кто не попал в список льготников.

Бесплатную прививку от пневмонии в регионе могут получить пациенты, находящиеся в группе. К этой группе относятся люди, имеющие серьезные хронические заболевания – онкологические проблемы, болезни сердца, легких и других органов. Словом, все те, кто официально состоит на учете. Вакцинация от пневмококковой инфекции проводится в поликлиниках по месту прописки, при этом необходима консультация специалиста и предварительный осмотр пациента. На данный момент в крае закуплено достаточно вакцины «Превенар13».

За счет федеральных средств вакцинируются малыши до двух лет, согласно национальному календарю прививок. Помимо этого, закупается вакцина и за счет краевого бюджета.

– Дополнительно прививаем детей 3, 4 и 5 лет. Наличие вакцины стоит уточнять непосредственно в медицинском учреждении. Например, в поликлинике №5 на Бестужева во Владивостоке готовы принять пациентов до 5 лет включительно, в поликлинике №3, расположенной в районе Снеговой Пади, количество вакцины рассчитано на ребят до 4-х лет, – рассказала пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

Бесплатная вакцинация также проводится в рамках проекта «Старшее поколение», относящегося к национальной программе «Демография». Медики делают прививки возрастным гражданам (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60), проживающим в соцучреждениях Приморья. Помимо этого, бесплатно прививаются призывники.

Всем остальным придется раскошелиться на профилактику. Стоимость вакцины «Превенар» в регионе начинается от 2200 рублей, при этом в частных клиниках еще нужно заплатить около 1000 рублей за прием и осмотр врача. Центр вакцинопрофилактики Приморского края предлагает прививку от пневмонии за 2600 рублей. Необходимо также предварительно записаться к врачу терапевту или с 10:00 до 15:00 пройти осмотр в порядке живой очереди. С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Прививки в краевом центре вакцинопрофилактики проводятся согласно графикуФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что в отличие от гриппа, профилактика которого проводится сезонно, прививку от пневмококковой инфекции можно поставить в любое время года. Как отмечают специалисты, вакцинация от пневмококка позволяет избежать осложнений пациентам с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями дыхательной системы.

В Приморье уже зафиксирован смертельных случай пневмонии. «Комсомолка» ранее сообщала, что врачи одной из частных клиник Владивостока не смогли спасти ребенка от тяжелой формы двустороннего воспаления легких. По факту смерти школьницы проводится проверка.

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