Чудом уцелела: во Владивостоке ребенок провалился в открытый люк по дороге из школы

История, которая могла закончиться настоящей трагедией, произошла накануне в Ленинском районе Владивостока. По дороге из школы 9-летняя Фаина провалилась в открытый канализационный люк, недалеко от остановки общественного транспорта и супермаркета. Девочка, увлекающаяся спортом, успела сориентироваться и ухватилась за края колодца, на помощь к юной горожанке подоспел отец, встречающий её со школы. Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с родственника героини истории.

Ничего не предвещало беды, Фаина, как всегда возвращалась из школы, расположенной на Нейбута, 26. На остановке девочку ждал отец, однако встречу с папой омрачило происшествие. Ученица попросту не заметила открытый канализационный люк, который, к слову, располагался на оживленной улице, рядом с супермаркетом, прямо под ногами у прохожих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1162" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756061" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке девочка упала в открытый канализационный люк.Видео: предоставлено "Комсомолке" семьей! другой источник

– Школьный портфель и зимняя одежда замедлили падение, этого времени хватило, чтобы дочка сориентировалась. Фаина, что есть сил схватилась за края канализационного колодца и начала кричать, – рассказала «КП-Владивосток» мама девочки Ольга Зверева.

На крики дочери и заметное оживление возле люка незамедлительно отреагировал глава семейства. Папа смог вытащить девочку из ловушки, после чего стал ее успокаивать. Фаина не пострадала, но очень сильно испугалась. Стоит отметить, что школьница посещает секцию самбо, возможно, что именно спортивная подготовка спасла ребенку жизнь и уберегла от травм.

Семья сразу же начала выяснить, кому именно принадлежит неисправный объект, но дело это оказалось не из легких.

– Позвонила примерно по 10-ти номерам. Ответ один – это не наш люк. После инцидента муж сразу заехал в управляющую компанию на Нейбута, 33, выяснилось, что они отвечают за территорию домов и палисадники. Пришлось звонить в диспетчерскую администрации города,– поделилась родительница.

В свою очередь мэрия Владивостока предоставила письменный ответ, после видео с места ЧП, опубликованного в социальных сетях.

– После сообщения о происшествии на место оперативно выехали специалисты административно-территориального управления Ленинского района. При обследовании было установлено, что крышка отсутствует у канализационного люка, который находится в ведении Примводоканала. Туда была направлена заявка с просьбой устранить нарушение, – отрапортовали представители ведомства.

По словам семьи школьницы, новая крышка появилась на аварийном объекте довольно быстро. Неприятный инцидент привлек внимание к довольно острой проблеме – в городе то и дело исчезают части коммунальных конструкций, их попросту расхищают и сдают в пункты приема металлолома.

– В таких случаях нужно вызывать полицию и скорую помощь, составлять протокол и медосвидетельствование о причинении вреда здоровью. С этими бумагами в суд, – уверены местные жители.

Редакция обратилась за официальными комментариями к представителям Примводоканала.

– Кражи крышек люков – настоящая проблема, которая не только доставляет неудобство горожанам и организации, но и существенно увеличивает затраты. Деталь стоит от 3500 до 5000 тысяч рублей. При этом случаи хищения участились. Не редко с помощью установленных на разных зданиях видеокамер, узнаем, что в том или ином районе пропали крышки. В основном преступления происходят ночью. Бывает злоумышленники приезжают на машине, оперативно снимают детали с нескольких колодцев и скрываются, – рассказала специалист пресс-службы водоканала Ольга Кудрявцева.

Сотрудники организации стараются оперативно реагировать на сообщения очевидцев, однако борьба с похитителями проходит в неравных условиях. Установленные заново крышки могут пропадать с одного и того же участка по несколько раз.

– У меня на 50-ти метрах дороги за вечер 3 крышки люка сперли, – делятся жители города.

В некоторых районах города установлены специальные антивандальные крышки, они частично состоят из пластика, частично из металла. Но подобная конструкция не выдерживает больших нагрузок, поэтому на дорогах колодцы по-прежнему закрывают чугунными крышками.

Сообщить об открытых люках можно в центральную диспетчерскую службу по номеру: 8 (423) 245-89-83. Также для удобства горожан на официальном сайте организации разработана специальная форма заявки. Стоит отметить, что Примводоканал обслуживает только свои объекты, данные о сломанных коммуникациях, принадлежащих иным организациям или городу, передаются в Единую диспетчерскую службу Владивостока