Ледяные забавы с душком: грунтовые воды с канализацией сковали Ленинский район Владивостока

Коммунальный беспредел, творящийся на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке, стал причиной негодования местных жителей и проблемой ответственных инстанций. Дело в том, что грунтовые воды в вперемешку с канализацией хлынули на аллею, затопив дворы, тротуар и частично проезд. Американские горки на владивостокский лад, пожалуй, понравились лишь самым маленьким жителям города, которые попросту не понимают, что кататься по замерзшим нечистотам – не лучшая идея.

Разлив спровоцировал настоящую коммунальную беду. Фото: Nataly Kochugova

Вода с канализационными стоками просачивается на улицу из-под дома №18Б на Адмирала Юмашева. Нечистоты, распространились по округе, сковав проход к домам №№ 16Б и 18А. Местным жителям приходится ежедневно преодолевать ледяную преграду, пытаясь найти обходные пути. Корреспондент «Комсомолки» попытался разобраться в сложившейся ситуации. Как оказалось, проблема возникает не в первый раз, однако решить ее пока не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756083" frameborder="0"></iframe> Грунтовые воды и канализационные стоки затопили часть Ленинского района Владивостока.Видео: Nataly Kochugova! другой источник

Сотрудники Примводоканала, в ведомстве которого находится канализационная система отмечают, что узнали накануне о неприятной протечке от нашей редакции. Сегодня официальные представители ведомства выступили с разъяснениями.

– Информацию узнали от Вас. Жалоб от жильцов с указанных адресов до этого не поступало. Специалисты ведомства уже побывали на месте ЧП и выяснили, что течь произошла на внутридомовых сетях. Соответственно за них отвечают либо ТСЖ, либо управляющая компания. Мы поставляем воду, отводим ее строго до границ ответственности, которые заканчивается на входе в дом,– констатировала специалист пресс-службы Примводоканала.

По словам местных жителей, отреклась от протечки и «Управляющая компания 71 микрорайона». Работники утверждают, что дело не в протечке внутри дома, а это уже не их зона ответственности, поэтому помощь для решения проблемы нужно искать через другие инстанции. В компетенции УК, разве что обработать скользкий участок противогололедными материалами.

Проход оказался скован льдом. Фото: Nataly Kochugova

Журналист «КП-Владивосток» обратился за разъяснением ситуации в мэрию города, специалисты пресс-службы которой оказались наслышаны о ситуации. По словам собеседников, подобная проблема на этом участке фиксируется уже не первый раз.

– Направляли письмо в Примводоканал, с просьбой провести обследование. Работники управления дорог и благоустройства города в свою очередь тоже осматривают территорию. Анализ показал, что грунтовые воды смешались с канализационными стоками. Работы на участке активизировались, планируется очистка территории. Необходимы дополнительные исследования. Для начала нужно определить откуда именно просачиваются жидкости. Естественно, что решить существующую проблему за один день не получится, – отметили специалисты администрации Владивостока.

Пока представители инстанций решают, кто именно несет ответственность за коммунальный кошмар, жителям микрорайона необходимо проявить осторожность при передвижении по скользкому участку. Родителям стоит предупредить детей и по возможности запретить игры на льду с нечистотами.