Подозреваемому в убийстве 17-летней Даши из Кировского продлили арест

Фрунзенский суд Владивостока 22 января продлил арест 24-летнему Антону Мегедя, подозреваемому в убийстве 17-летней Даши Колесниковой из поселка Кировский. Он проведет в СИЗО еще минимум 2 месяца, до 25 марта.

Антона арестовал суд Кировского района 28 ноября. По прошествии двух месяцев вопрос о продлении ареста рассматривался уже во Владивостоке. Как выяснилось, мать обвиняемого работает в правоохранительных органах района. Родственники погибшей предполагают, что именно поэтому дело взяли на особый контроль краевые следователи.

Однако в СК объяснили, что причина в другом.

- Дело расследуется в первом отделе по расследованию особо важных дел, который дислоцируется во Владивостоке. Это убийство несовершеннолетней, особо тяжкое преступление, многоэпизодное, потому что два состава. И это обычная практика, когда такие дела из районов расследуются во Владивостоке, - пояснили в Следственном комитете региона.

Юную красавицу из Кировского, пропавшую 22 ноября, нашли мертвой на берегу реки Уссури. Без нижнего белья, с признаками насильственной смерти. Родные погибшей сразу заявили о том, что к преступлению может быть причастен 24-летний Антон, который вечером 22 ноября позвал девушку в бар, а потом рассказал, что она уехала домой и больше он ее не видел.

Правда, нашлись косвенные свидетельства и даже записи с камер наблюдения, на которых видно, что в тот вечер не обошлось без ссор.

После задержания Антон отрицал свою вину, но после полиграфа сознался и показал в ходе следственного эксперимента, что сделал с Дашей. Ему предъявлено обвинение по статьям убийство и изнасилование. За совершение тяжкого преступления Антону грозит до 15 лет лишения свободы.

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