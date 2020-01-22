2020-01-22T09:41:12+03:00
Происшествия

Подозреваемому в убийстве 17-летней Даши из Кировского продлили арест

Сын сотрудницы правоохранительных органов остается в СИЗО минимум до 25 марта
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
На снимке убитая Даша, а рядом человек, которого она называла братом. "Брат" и лишил ее жизни. Фото: личные станицы погибшей и главного подозреваемого.На снимке убитая Даша, а рядом человек, которого она называла братом. "Брат" и лишил ее жизни. Фото: личные станицы погибшей и главного подозреваемого.
Изменить размер текста:

Фрунзенский суд Владивостока 22 января продлил арест 24-летнему Антону Мегедя, подозреваемому в убийстве 17-летней Даши Колесниковой из поселка Кировский. Он проведет в СИЗО еще минимум 2 месяца, до 25 марта.

Антона арестовал суд Кировского района 28 ноября. По прошествии двух месяцев вопрос о продлении ареста рассматривался уже во Владивостоке. Как выяснилось, мать обвиняемого работает в правоохранительных органах района. Родственники погибшей предполагают, что именно поэтому дело взяли на особый контроль краевые следователи.

Однако в СК объяснили, что причина в другом.

- Дело расследуется в первом отделе по расследованию особо важных дел, который дислоцируется во Владивостоке. Это убийство несовершеннолетней, особо тяжкое преступление, многоэпизодное, потому что два состава. И это обычная практика, когда такие дела из районов расследуются во Владивостоке, - пояснили в Следственном комитете региона.

Юную красавицу из Кировского, пропавшую 22 ноября, нашли мертвой на берегу реки Уссури. Без нижнего белья, с признаками насильственной смерти. Родные погибшей сразу заявили о том, что к преступлению может быть причастен 24-летний Антон, который вечером 22 ноября позвал девушку в бар, а потом рассказал, что она уехала домой и больше он ее не видел.

Правда, нашлись косвенные свидетельства и даже записи с камер наблюдения, на которых видно, что в тот вечер не обошлось без ссор.

После задержания Антон отрицал свою вину, но после полиграфа сознался и показал в ходе следственного эксперимента, что сделал с Дашей. Ему предъявлено обвинение по статьям убийство и изнасилование. За совершение тяжкого преступления Антону грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая красавица и отвергнутый сын сотрудника полиции: пропавшую после свидания девушку нашли мертвой в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело, а знакомые уверены, Дашу перед смертью изнасиловали [фото, видео, эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Твердая пятерка: пробки начинают сковывать Владивосток
Два разбойника из Владивостока прикинулись покупателями голубей и забили молотком знакомого из-за «ювелирки» и наркотиков
Стало известно, какие книги предпочитают жители Приморья
Пять ранее незамеченных тигрят покрасовались перед фотоловушками в приморском заповеднике
Зиявудин Магомедов не намерен продавать долю в FESCO
Еще один очаг вируса африканской чумы зарегистрировали в Приморье
Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
И в Приамурье, и на Сахалине: человек из команды Олега Кожемяко стал министром финансов Приморья
Пожар на складе во Владивостоке: огонь практически уничтожил 300 квадратных метров помещения
Как Вам заведующая алкомаркета? Пьяная девушка устроила сидячую забастовку на дороге во Владивостоке
Организатора ячейки экстремистов в Приморье «взяли» сотрудники ФСБ
«А впрочем, ничего нового»: утренний Владивосток сковали пробки
Темноволосая красавица в черных уггах пропала в Приморье
Мужчина, ударивший ножом девушку у администрации Приморья, оказался психически нездоровым
Не замерзнем: 22 января во Владивостоке без осадков и не особенно холодно
Пьяного приморца сняли с самолета за непристойное поведение
Мэр Владивостока выиграл мотогонку
Во Владивостоке офисный вор обокрал директора Дальневосточной электронной компании
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП в Охотском море
Маленький Vitz – большие последствия, автомобиль снес светофор во Владивостоке
Двух симпатичных подруг из Спасска разыскивают полиция и волонтеры
Ссора в Находке закончилась стрельбой
Ограбление века по-владивостокски: произвол в автобусе возмутил горожан
Летел к успеху: во Владивостоке автомобилист снес ограждения и выехал на встречку
Приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшие сутки
Водитель Mercedes стал грозить владивостокцу с маленьким ребенком пистолетом
На недельку, до второго: в Приморье задержали водолаза-нарушителя
Занервничал и попытался убежать: вор в Приморье сам себя сдал полицейским