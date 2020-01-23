Глава Приморья порекомендовал не ездить в Китай во время вспышки смертельного коронавируса

В приморских пунктах пропуска через госграницу с Китаем усилены меры безопасности. У туристов дважды измеряют температуру, пассажиров обязали носить маски и перчатки. Такие меры смогут помочь не пустить заразу в Приморье, но лучше всего отказаться от поездок в Поднебесную.

- При выявлении заболеваний нужно сразу информировать соответствующие органы и изолировать больного для выявления причин и его круга общения. Прививок от коронавируса нет, поэтому на данном этапе жителям рекомендуется воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Он также отметил, что нужно провести проверки на предприятиях, где работают граждане КНР. Также особое внимание ответственные органы уделят санитарно-карантинному контролю после китайского Нового года, который отметят 25 января, - именно в это время студенты, труженики и туристы из Поднебесной ведут в Приморье.

В Приморье контроль за туристами из Поднебесной и других стран, где обнаружена коронавирусная инфекция, проводится во всех пунктах пропуска - воздушном, морских, железнодорожных и автомобильных. Специалисты Роспотребнадзора заходят в транспорт и с помощью тепловизора вручную измеряют температуру тела пассажиров. В аэропорту пассажиры дополнительно проходят термометрический контроль при выходе в зал прилета.

Напомним, что новый тип коронавируса получил название 2019-nCoV. Он передает от человека к человеку, вакцины от него нет. Период инкубации у болезни длится семь – 14 дней. Симптомы инфекции похожи на ОРВИ: температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа. На третий-седьмой день после начала развития болезни появляется затруднение дыхания. А дальше коронавирус может спровоцировать пневмонию и инвазивное поражение легких.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Памятка от Всемирной организации здравоохранения:

- воздержаться от поездок в Китай, особенно в Ухань, где зафиксировано самое большое число инфицированных;

- мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом;

- при первых симптомах немедленно обратиться к врачу и сообщить о своей поездке в Китай или контакте с теми, кто недавно вернулся из Поднебесной.

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