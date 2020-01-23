Во Владивостоке брошенный с лета автобус мешает подъезду к остановке

Автобус, припаркованный рядом с остановкой общественного транспорта «Бухта Тихая», стал настоящей головной болью не только для местных жителей, но и для других перевозчиков. По словам горожан, ежедневно из-за транспортного средства, которое мешает заезду на остановку, скапливается внушительная пробка. Читатели «Комсомолки» уверяют, что брошенный аппарат стоит таким образом уже полгода, найти самостоятельно владельца транспорта очевидцам не удалось. Не помогли и звонки в различные инстанции.

Автобус не дает транспорту нормально заезжать. Фото: Юлиана Виноградова

– У нас небольшая остановка, а этот автобус занимает ее внушительную часть. Когда подходят более габаритные рейсовые автобусы, им приходиться становиться под углом, или вообще вторым рядом, чтобы была возможность выехать. Естественно, что целой веренице машин приходится останавливаться, – сетует житель Тихой.

Как уверяет горожанин, автобус стоит недвижимо уже больше полугода. По словам Александра, когда на Тихой проходил ремонт дороги, рабочие попросту отодвинули транспортное средство, чтобы ровно закатать асфальт, после чего вернули на прежнее место.

Корреспондент «КП-Владивосток» обратился в пресс-службу ГИБДД Владивостока с просьбой помочь разобраться в ситуации. По данным Госавтоинспекции, собственник автобуса зарегистрирован не во Владивостоке. В ведомстве констатировали, что для проведения более тщательной проверки и выявления возможных нарушений правил остановки и стоянки, необходимо официальное обращение от бдительных горожан. Редакция уже отправила фотографии автобуса, а местные жители вскоре составят жалобу.

Транспортное средство мешает дорожной технике расчистить снег. Фото: Юлиана Виноградова

Решить проблему можно и через городскую администрацию. На официальном сайте мэрии есть специальный раздел для сообщений о подобных ситуациях (сообщать можно о заброшенных гараж, машинах, катерах и.т.д.).

– Если транспортное средство брошенное или бесхозное, занимает территорию рядом с многоквартирным домом, создавая неудобства для проезда, или, например, оставлено на клумбе, то необходимо сфотографировать нарушение и сообщить местоположение оставленного на долгое время транспорта, – прокомментировала специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Панина.

Сотрудники ведомства в свою очередь проверяют информацию по своим базам, при необходимости передают полученные данные в ГИБДД. В случае с транспортном уточняется не числится ли авто в угоне, есть ли у машины собственник и возможность с ним связаться. При отсутствии владельца, имущество признается бесхозным, специальная комиссия выносит соответствующее решение по демонтажу (вывозу) незаконных объектов, после чего у собственника есть около месяца на освобождение территории. При игнорировании требований, специалисты муниципального предприятия содержания городских территорий вывозят «забытое» имущество на площадку временно хранения.

Как удалось выяснить в мэрии, автобус не является маршрутным. Поисками нерадивого владельца после письменного заявления займутся сотрудники Госавтаинспекции.