На дне Охотского мора обнаружили затонувшее судно, предположительно, это пропавший «Энигма Астралис»

Приморское рыболовецкое судно «Энигма Астралис», терпящее бедствие в Охотском море, предположительно, затонуло. Приписанный к Владивостоку траулер загорелся еще 21 января, а спустя 5 дней пропал с радаров. Связь с ним оказалась потеряна во время шторма. На поиски траулера отправились 11 судов. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», с помощью гидролокатора удалось найти на глубине объект, похожий на исчезнувший «Энигма Астралис».

На данный момент специалисты ждут подход траулера «Калиновка» для более тщательного исследования дна.

Экипаж с приморского танкера, принадлежащего «Дальневосточной промысловой компании», был эвакуирован из-за пожара. Из 47 членов команды никто не пострадал, более того, моряки уже отправлены в родной порт, а вот само судно до сих пор найти не удалось. Оперативно потушить пожар на «Энигма Астралис» с 250 тоннами топлива на борту, сначала не получалось из-за угрозы взрыва, а после из-за непогоды и шторма. В итоге горящее судно и вовсе пропало с радаров. По факту ЧП в Охотском море была назначена проверка.

Пожар на траулере начался 21 января. Фото: Группа компаний «Доброфлот»

– По состоянию на сегодняшний день, гидролокатор, находящегося поблизости траулера «Иматра» обнаружил на глубине объект, похожий на судно. Принято решение направить в данный район еще один траулер для проведения дополнительного контрольного обследования и подтверждения результатов обнаружения объекта. Утверждать на данный час, что найдена «Энигма Астралис» – пока преждевременно, – прокомментировала ситуацию старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Валентина Глазова.

В Росморречфлоте «КП-Владивосток» подтвердили, что для исследования предположительного места нахождения судна сейчас идет траулер «Калиновка». Затонувший объект находится в том же квадрате, где был на промысле «Энигма Астралис» – примерно в 130 милях к юго-востоку от порта Магадан.

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