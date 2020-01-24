Безопасность как для водителей, так и для пешеходов

В этом году городские власти планируют сделать дороги Владивостока более безопасными. В планах мэрии – ликвидировать, по меньшей мере, 17 мест концентрации ДТП. Для этого разработан целый комплекс мер по установке новых светофоров, леерного ограждения и нанесения «умной» разметки. Адреса, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия, определила администрация Владивостока совместно с ГИБДД.

Дороги Владивостока в этом году станут более безопасными. Речь идет не только о ремонте дорожного покрытия, но и об установке новой дорожной инфраструктуры. О планах работы по ремонту дорог, пешеходных зон, установке новых светофоров и ремонту других объектов губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложил мэр Владивостока Олег Гуменюк. Тогда же было озвучено, что на 17 адресах планируется провести ряд мероприятий, которые должны помочь в ликвидации основных очагов аварийности.

- В планах ремонта - почти 80 дорожных объектов. Сейчас все списки формируются и детально прорабатываются, ведется подготовка необходимой документации. Уже разыгрываются первые аукционы на ремонт дорог. Также планируется провести и ряд мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП, - рассказывают специалисты управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

Задача по минимизации ДТП требует комплексного анализа. Необходимо выяснить, что способствует причинам возникновения таких происшествий. Это может быть как некачественное дорожное покрытие, так и отсутствие светофора. Бывает так, что достаточно нанести правильную разметку, чтобы помочь водителям разобраться в непростой схеме движения. В этом году специалисты мэрии и ГИБДД определили 17 таких адресов, где необходимо улучшить дорожную инфраструктуру. По некоторым адресам установят леерное ограждение, чтобы обезопасить пешеходов и исключить их переход дороги в неустановленных местах, по другим появятся новые типы разметки, знаки и т.д.

Так, на участке от «Парка Победы» до «Молодежной» и в обратном направлении появится специальная выделенная полоса. Разметка запретит перестроение на попутные левые стороны. Воспользоваться полосой смогут не только маршрутные автобусы, но и все желающие. То есть если вам необходимо будет поворачивать направо, то в начале выделенного участка следует занять крайнюю правую полосу. Перестроиться со второй полосы для поворота направо на всем пути дальше будет также разрешено, а вот перестроиться с первой на вторую полосу уже не получится, там будет нанесена сплошная линия разметки.

Решение о том, что на этом участке нужно нанести такую разметку, не случайно. Здесь сыграл положительный опыт прошлого года, когда такая же разметка появилась от переезда на «Постышева» до поворота на школу № 38 («Моргородок»). Такая разметка систематизировала движение, что в итоге повлияло на уменьшение ДТП на данном участке.

Дополнительными светофорами оборудуют участок в районе перекрестка Выселковой, Бородинской и Анны Щетининой. Дорожное ограждение планируют установить на Всеволода Сибирцева, Народном проспекте, 9, стр. 6. На разделительной полосе на проспекте 100 лет Владивостоку также появится леерное ограждение. Его установят на участке от дома № 30 до дома № 50. Сделано это будет для предотвращения перехода пешеходами оживленной проезжей части.

Установить ограждение и нанести искусственную дорожную неровность планируется на Русской, 19 и Терешковой, 10. По другим адресам также будут проведены работы, которые должны будут улучшить дорожную обстановку и сделать движение во Владивостоке безопасным как для водителей, так и для пешеходов.