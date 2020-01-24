2020-01-29T03:58:47+03:00
Общество

Безопасность как для водителей, так и для пешеходов

Во Владивостоке в 2020 году появятся новые светофоры, леера и «умная» разметка
Алексей САМУСЬКОВ
Поделиться:
Леерные ограждения, светофоры, знаки и разметка появятся на наиболее аварийных участках дорог Владивостока.Леерные ограждения, светофоры, знаки и разметка появятся на наиболее аварийных участках дорог Владивостока.Фото: vlc.ru
Изменить размер текста:

В этом году городские власти планируют сделать дороги Владивостока более безопасными. В планах мэрии – ликвидировать, по меньшей мере, 17 мест концентрации ДТП. Для этого разработан целый комплекс мер по установке новых светофоров, леерного ограждения и нанесения «умной» разметки. Адреса, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия, определила администрация Владивостока совместно с ГИБДД.

Дороги Владивостока в этом году станут более безопасными. Речь идет не только о ремонте дорожного покрытия, но и об установке новой дорожной инфраструктуры. О планах работы по ремонту дорог, пешеходных зон, установке новых светофоров и ремонту других объектов губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложил мэр Владивостока Олег Гуменюк. Тогда же было озвучено, что на 17 адресах планируется провести ряд мероприятий, которые должны помочь в ликвидации основных очагов аварийности.

- В планах ремонта - почти 80 дорожных объектов. Сейчас все списки формируются и детально прорабатываются, ведется подготовка необходимой документации. Уже разыгрываются первые аукционы на ремонт дорог. Также планируется провести и ряд мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП, - рассказывают специалисты управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

Задача по минимизации ДТП требует комплексного анализа. Необходимо выяснить, что способствует причинам возникновения таких происшествий. Это может быть как некачественное дорожное покрытие, так и отсутствие светофора. Бывает так, что достаточно нанести правильную разметку, чтобы помочь водителям разобраться в непростой схеме движения. В этом году специалисты мэрии и ГИБДД определили 17 таких адресов, где необходимо улучшить дорожную инфраструктуру. По некоторым адресам установят леерное ограждение, чтобы обезопасить пешеходов и исключить их переход дороги в неустановленных местах, по другим появятся новые типы разметки, знаки и т.д.

Так, на участке от «Парка Победы» до «Молодежной» и в обратном направлении появится специальная выделенная полоса. Разметка запретит перестроение на попутные левые стороны. Воспользоваться полосой смогут не только маршрутные автобусы, но и все желающие. То есть если вам необходимо будет поворачивать направо, то в начале выделенного участка следует занять крайнюю правую полосу. Перестроиться со второй полосы для поворота направо на всем пути дальше будет также разрешено, а вот перестроиться с первой на вторую полосу уже не получится, там будет нанесена сплошная линия разметки.

Решение о том, что на этом участке нужно нанести такую разметку, не случайно. Здесь сыграл положительный опыт прошлого года, когда такая же разметка появилась от переезда на «Постышева» до поворота на школу № 38 («Моргородок»). Такая разметка систематизировала движение, что в итоге повлияло на уменьшение ДТП на данном участке.

Дополнительными светофорами оборудуют участок в районе перекрестка Выселковой, Бородинской и Анны Щетининой. Дорожное ограждение планируют установить на Всеволода Сибирцева, Народном проспекте, 9, стр. 6. На разделительной полосе на проспекте 100 лет Владивостоку также появится леерное ограждение. Его установят на участке от дома № 30 до дома № 50. Сделано это будет для предотвращения перехода пешеходами оживленной проезжей части.

Установить ограждение и нанести искусственную дорожную неровность планируется на Русской, 19 и Терешковой, 10. По другим адресам также будут проведены работы, которые должны будут улучшить дорожную обстановку и сделать движение во Владивостоке безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
80 классов в школах Приморья закрыли на карантин
«У пожарных свой флэшмоб»: учения в центре Владивостока напугали очевидцев
Чудом увернулась: ДТП с пассажирским автобусом парализовало движение в пригороде Владивостока
«На вашу езду еще и ветер влияет?»: утренний Владивосток сковывают пробки
За землю и двор: приморский депутат-обманщик купил участки в курортном поселке и «погорел»
«Собачья история» на Сочинской получила продолжение: в дело вступает полиция Владивостока
Погода во Владивостоке на 29 января 2020 года: ветер и желтый код опасности
«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах
Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке
К нам приехал ревизор: Юрий Трутнев проверит во Владивостоке «Хаятты» и обсудит дальневосточную ипотеку
Рыбаки расстроятся: лед в заливах Владивостока будет уносить в открытое море
Пункты пропуска на границе Китая и Приморья закрыты после вспышки коронавируса
Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке
Желтый код опасности: штормовой ветер и минус 35 придут в Приморье
Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье
Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье
Вот это доброе утро: во Владивостоке 4-балльные пробки
Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома
Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей