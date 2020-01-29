2020-01-29T04:58:38+03:00
Общество

Полиция после видео с насилием над кошкой выясняет, живет ли в Лесозаводске живодер

Сам же мужчина уверен, что ситуацию спровоцировало животное [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Выжить Нюсе удалось благодаря чуду. Фото: sobakenuzhenchelovek_lsz.Выжить Нюсе удалось благодаря чуду. Фото: sobakenuzhenchelovek_lsz.
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«На вашей улице живет живодер» - такой заголовок пестрит на объявлениях, которыми обвесили одну из улиц Лесозаводска. Вместе с текстом автор распечатал и фотографию мужчины. На снимке местный житель, который несколько дней назад стал антигероем, попав в объектив камеры наружного видеонаблюдения на АЗС.

Напомним, что в сети распространились кадры, на которых мужчина на одной из заправок выходит из темной машины, хватает двумя руками серую кошку, размахивается и ударяет ее об бетонную плиту. От таких травм животное, судя по кадрам, потеряло сознание. После этого он просто выбросил неподвижную кошку в сугроб и уехал.

Видео распространилось молниеносно. Позже появились подробности жуткого происшествия. Оказывается, пострадавшая кошка была куплена в этот же день. Отдать любимое животное хозяина вынудили сложившиеся обстоятельства.

«Ладно, еще бы породистая была»: житель Приморья ударил купленную кошку об бетонную плиту.Видео: предоставлено зоозащитниками.

- Нюсе 4 года. Понял, что из-за занятости не смогу уделять внимание кошкам, у меня их две, вот и решил отдать одну из них в добрые руки. Разместил объявление на сайте, вскоре появился желающий, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Сергей, хозяин Нюси. - Когда приехал этот мужчина, я ему сразу сказал, что если, что-то пойдет не так, он может позвонить мне в любое время и вернуть Нюсю. Он сказал, что хочет сделать подарок маме. К счастью, она осталась жива после случившегося, сейчас занимаемся ее лечением и восстановлением.

Нюсе чудом удалось избежать серьезных травм, сейчас, по словам Сергея, ее жизни ничего не угрожает.

Такие объявления появились в Лесозаводске после опубликованного в сети видео. Фото: предоставлено источником "КП".

Такие объявления появились в Лесозаводске после опубликованного в сети видео. Фото: предоставлено источником "КП".

Тем временем самого «виновника торжества» угрызения совести не мучают. Он считает, что хозяин кошки раздувает из мухи слона. Юрий утверждает, что Нюся сама спровоцировала его на агрессию.

- Она набросилась на меня в машине, еще и у меня развод, вот и психанул. Не в адеквате был тогда. Я пытался найти компромисс с хозяином, но он решил поступить по-своему. Ладно, еще бы породистая кошка была, но нет ведь, - говорит в разговоре с корреспондентом «КП-Владивосток» Юрий (имя изменено – прим.ред.)

Сергей уже написал заявление в полицию. Сотрудники ведомства начали проведение проверки после публикации чудовищного видеоролика.

- Опрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения, - сообщают в УМВД России по Приморскому краю. -Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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