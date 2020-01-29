2020-01-29T05:41:56+03:00
Общество

Приморский депутат, находясь в федеральном розыске, отправил Заксобранию письмо о своей отставке

Евгений Костюков решил сложить свои полномочия
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Евгений Костюков собирается сложить полномочияЕвгений Костюков собирается сложить полномочия
Изменить размер текста:

Беглый депутат ЗСПК Евгений Костюков решил сложить свои полномочия. Народный избранник отправил письмо о своей отставке по всем прописанным в законодательстве нормам. Информацию об этом редакции «КП» подтвердил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК, Дмитрий Новиков. Заксобрание рассмотрит вопрос о досрочной сдаче мандата Евгением Костюковым на ближайшем заседании 29 января.

Напомним, что Евгений Костюков на данный момент находится в федеральном розыске. В основаниях для поиска указано, что парламентарий имеет непосредственное отношение к уголовному делу, по какой статье полицейские не оповещают.

СПРАВКА

Евгений Костюков родился 3 сентября 1982 года (37 лет) в поселке Лучегорск. Высшее образование инженера-строителя получил в Хабаровском Государственном Техническом Университете. Спустя 7 лет он закончил также ДГУПС по специальности: психология управления персоналом.

Трудовая деятельность:

С 2006 по 2016 год - учредитель группы компаний «Дальневосточные Климатические Системы»;

С 2014 по 2016 год - директор компании «Гарантия Комфорта», а с 2018 ее генеральный директор;

С 2015 по 2018 год - руководитель Научно производственного центра Современные Климатические Системы;

На протяжении года (2013-2014 год) Евгений являлся членом правления Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Хабаровска. В тот же период состоял в общественном совете при министерстве строительства Хабаровского края и в совете политических партий и общественных объединений при мэре города Хабаровска.

18 сентября 2016 года Евгения Костюкова избрали депутатом ЗС ПК шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 - Советский - Первореченский районы Владивостока. Меньше чем через месяц он уже был членом комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности.

Женат, есть сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Два приморца покатались на чужом авто и получили за это тюремные сроки
Житель Приморья пытался заживо сжечь свою пассию
80 классов в школах Приморья закрыли на карантин
«У пожарных свой флэшмоб»: учения в центре Владивостока напугали очевидцев
Чудом увернулась: ДТП с пассажирским автобусом парализовало движение в пригороде Владивостока
«На вашу езду еще и ветер влияет?»: утренний Владивосток сковывают пробки
За землю и двор: приморский депутат-обманщик купил участки в курортном поселке и «погорел»
«Собачья история» на Сочинской получила продолжение: в дело вступает полиция Владивостока
Погода во Владивостоке на 29 января 2020 года: ветер и желтый код опасности
«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах
Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке
К нам приехал ревизор: Юрий Трутнев проверит во Владивостоке «Хаятты» и обсудит дальневосточную ипотеку
Рыбаки расстроятся: лед в заливах Владивостока будет уносить в открытое море
Пункты пропуска на границе Китая и Приморья закрыты после вспышки коронавируса
Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке
Желтый код опасности: штормовой ветер и минус 35 придут в Приморье
Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье
Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье
Вот это доброе утро: во Владивостоке 4-балльные пробки
Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома
Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей