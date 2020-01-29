Приморский депутат, находясь в федеральном розыске, отправил Заксобранию письмо о своей отставке

Беглый депутат ЗСПК Евгений Костюков решил сложить свои полномочия. Народный избранник отправил письмо о своей отставке по всем прописанным в законодательстве нормам. Информацию об этом редакции «КП» подтвердил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК, Дмитрий Новиков. Заксобрание рассмотрит вопрос о досрочной сдаче мандата Евгением Костюковым на ближайшем заседании 29 января.

Напомним, что Евгений Костюков на данный момент находится в федеральном розыске. В основаниях для поиска указано, что парламентарий имеет непосредственное отношение к уголовному делу, по какой статье полицейские не оповещают.

СПРАВКА

Евгений Костюков родился 3 сентября 1982 года (37 лет) в поселке Лучегорск. Высшее образование инженера-строителя получил в Хабаровском Государственном Техническом Университете. Спустя 7 лет он закончил также ДГУПС по специальности: психология управления персоналом.

Трудовая деятельность:

С 2006 по 2016 год - учредитель группы компаний «Дальневосточные Климатические Системы»;

С 2014 по 2016 год - директор компании «Гарантия Комфорта», а с 2018 ее генеральный директор;

С 2015 по 2018 год - руководитель Научно производственного центра Современные Климатические Системы;

На протяжении года (2013-2014 год) Евгений являлся членом правления Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Хабаровска. В тот же период состоял в общественном совете при министерстве строительства Хабаровского края и в совете политических партий и общественных объединений при мэре города Хабаровска.

18 сентября 2016 года Евгения Костюкова избрали депутатом ЗС ПК шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 - Советский - Первореченский районы Владивостока. Меньше чем через месяц он уже был членом комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности.

Женат, есть сын.