Во Владивостоке выросла плата за детские сады

Во Владивостоке подняли стоимость посещения детских садов, глава города Олег Гуменюк уже подписал соответствующее постановление. Родители и опекуны теперь будут отдавать 2480 рублей в месяц – что на 176 рублей выше прежней цены. Документ о замене «нескольких цифр» вступает в силу уже в эту субботу, 1 числа. Совсем скоро семьи получат квитанции об оплате с новыми значениями.

Согласно закону, родители платят за присмотр и уход за их детьми. Периодически цену на услугу повышают, в последний раз такое произошло в августе 2018 года, когда стоимость возросла с двух тысяч до 2 304 рублей.

- Уже во второй раз за два года поднимают цену, - возмущается Юлиана, жительница Приморья. – Да, мы не платим за охрану садика (многие родители раньше еще ЧОПовцам доплачивали – прим.ред.), но все же. Начинали мы с двух тысяч, а теперь уже почти две с половиной отдаем.

Новое постановление уже размещено на официальном сайте администрации Владивостока.