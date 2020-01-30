2020-01-30T04:39:06+03:00
Общество

Ключи от будущего

Счастливые владивостокцы получили квартиры, с ремонтом и даже бытовой техникой.
Сергей БАЛАНОВ
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В новом году на квартиры сиротам выделено более 70 миллионов рублей.В новом году на квартиры сиротам выделено более 70 миллионов рублей.Фото: vlc.ru
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Администрация Владивостока обеспечила в 2019 году жильем 27 очередников программы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последним четверым счастливчикам ключи вручили 27 января. Поздравить новоселов пришел лично мэр Владивостока Олег Гуменюк, пообещав, что в наступившем году программа продолжится, а мэрия жилье для сирот будет не только закупать, но и строить.

Счастливыми новоселами на этот раз стали Дмитрий Власенко, Евгений Косуля, Ольга Никитина и Мария Юрская. Они получили уютные квартиры с ремонтом и даже бытовой техникой в домах на улицах Артековской, Адмирала Угрюмова, Зои Космодемьянской и Калинина.

- Хорошо помню девушку, которой мы первой вручали ключи в прошлом году. Это была очень уютная двухкомнатная квартира в поселке Трудовое. Затем мы приезжали к девушке в гости и видели, как комфортно ей и ее семье в новых условиях. Нет необходимости ютиться у родственников или тратиться на съемное жилье, а есть возможность работать, учиться и растить детей. Желаю вам найти счастье в новых квартирах, пусть там вам будет спокойно и радостно, - обратился к ребятам Олег Гуменюк.

Из четырех квартир две вручили представителям одной большой многодетной семьи - поддержать своих подопечных пришла их бывший опекун Светлана Стекольщикова. Она рассказала, что ребятам сообщили о том, что подошла их очередь, в конце декабря, и это известие стало настоящим новогодним подарком.

- Очень рад квартире, на днях повезу туда мебель, - рассказал Евгений Косуля, который сегодня является студентом. - На выбор было несколько вариантов жилья, но выбрал эту квартиру - она светлая, теплая, после хорошего ремонта.

Муниципалитеты наделили полномочиями по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с 1 января 2019 года. Ранее этим занимался край, в результате очередь выросла до 8 тысяч человек. Теперь же со сложной задачей расправляются городские власти, и вполне удачно. На 2020 год администрация города выделила на программу более 70 миллионов рублей.

Кроме того, по словам Олега Гуменюка, город намерен не только закупать готовое жилье, но и строить его. Есть планы по строительству домов в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. По словам мэра, город будет планировать около 15 % квартир именно для сирот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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