2020-01-30T07:05:22+03:00
Общество

«Мне никто не верит»: жительница Владивостока устала находить в квартире живых голубей

Управляйка за голубиный десант ответственности не несет [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Птицы попадают в квартиру через вентиляциюПтицы попадают в квартиру через вентиляциюФото: Милана СОКОЛ
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Необычной историей с редакцией «КП-Владивосток» поделилась местная жительница. Девушка уверяет, что в ее жилище то и дело попадают голуби. Непрощенные гости, каким-то образом падают в вентиляционную шахту, при этом оказываются в квартире не на последнем этаже, а прямо в середине дома – на 5-ом. Естественно, что такое соседство горожанку не радует, а решить проблему самостоятельно ей пока не удалось.

Голубиный десант начал осаду жилища на Красного Знамени, 118В, около 3 лет назад. Первый упавший в квартиру голубь, вызвал настоящий шок у жильцов. Услышав посторонние звуки, люди попросту испугались и долго искали источник шума. Когда обнаружили голубя, сняв решетку вентиляции, мягко говоря удивились. Птицу выпустили, после чего сообщили о случившимся в местное ТСЖ.

Голуби падают в квартиру на 5-ом этаже во Владивостоке.Милана СОКОЛ

– Так поняла, что мне не поверили, ведь квартира расположена на среднем этаже и это действительно очень странно, что попадают именно к нам. В управляйке сказали, что крыша отремонтирована и вообще специалисты не несут ответственности за мысли и действия голубей, – поделилась читательница.

По словам девушки, с тех пор в квартире с разной периодичностью побывали около 7 птиц. Одного, особо активного нелегала не удавалась выгнать из помещения около двух часов. Испуганный голубь пометил территорию, после чего вылетел в коридор, где с ним пришлось продолжить воевать соседу.

Девушке приходится эвакуировать незваных гостей.Милана СОКОЛ

Редакция связалась с ТСЖ «Радужное», специалисты которого подтвердили, что о нескольких случаях падения птиц им известно.

– Необъяснимо, но факт, – констатировали в организации. Отметив, что крыша отличная, ремонт на ней сделан и дыр никаких нет. Голубям же не прикажешь, видимо где-то нашли для себя лазейку, – отметила вахтер.

Информацию о птицах в очередной раз приняли, пообещав передать вызов ответственным специалистам. Девушка планирует снова наведаться в ТСЖ, чтобы в этот оставить письменное заявление, как посоветовали сделать представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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