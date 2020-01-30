«Аж до слез довел»: житель Владивостока устроил романтичный сюрприз для своей жены

Павел Чкалов из Владивостока решил устроить для своей жены Александры необычный сюрприз: к дню рождения организовал флешмоб из 21 автомобиля. Удивить возлюбленную удалось – девушка была настолько растрогана, что еще долго не могла прийти в себя. А у маленькой семьи в архиве появилась еще одна занимательная история.

Дело было вечером 12 января. Павел предложил своей жене прокатиться по ночному городу. Мол, чего дома сидеть, когда за окном красота такая.

- Мы решили поехать в сторону старого аэродрома. Я ей сказал, что нужно Вадику (другу) отвезти сигареты и еду, он мне как раз тогда названивал постоянно (уже находился в условленном месте с другими автовладельцами), - делится Павел.

Вадик якобы находился на стратегически важном объекте, поэтому, как только пара стала подъезжать, главный герой сказал даме закрыть глаза.

- Я ей говорю: «Ты, дорогая, извини, но стратегический объект видеть нельзя. Надевай шапку на глаза и выходи из машины». Она вообще не догадывалась, что ее может какой-нибудь сюрприз ждать. Поэтому у нее такой шок из-за флешмоба был. Растрогалась очень сильно, аж до слез. Я ей еще букет цветов подарил из 101 розы.

По словам Павла, Александра еще долго приходила в себя, и даже минут 15 после сюрприза не разговаривала – плакала от счастья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="646" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757670" frameborder="0"></iframe> Павел из Владивостока сделал своей жене сюрприз на день рождения. Видео:@Ccic77.! другой источник

Кстати, в этом году у семейной пары будет большая дата – 20 лет совместной жизни. С каждым годом любовь в их паре только растет, а радовать друг друга, как мы видим, супруги просто обожают.