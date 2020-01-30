Юрий Трутнев: ситуация с коронавирусом не угрожает отраслям экономики Дальнего Востока

Ситуация с коронавирусом беспокоит мировое сообщество. Особенно остро ситуация ощущается в регионах Дальнего Востока, которые граничат с Китаем. Однако, как считает дальневосточный полпред, несмотря на напряжение, ситуация не повлияет на дальневосточную экономику.

Регионы Дальнего Востока, которые граничат с Китаем, усилили контроль за прибывающими из-за рубежа туристами, а в Приморском крае, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области закрыта сухопутная граница с Поднебесной. В вузах для иностранных студентов продлены каникулы, а работы с привлечением силы из других государств остановлены.

- Когда мы говорим о новом вирусе с длительным инкубационным периодом - 14 дней, то ответ на вопрос: «Достаточно или недостаточно мер принимается?» мы, наверное, получим в результате какого-то периода времени. Но все меры, которые предложены санитарно-эпидемиологическими органами принимаются, - прокомментировал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Он отметил, что всех приезжих из-за границы проверяют на инфицирование. В частности, измеряют температуру. Такую же процедуру придется пройти российским туристам, которых в срочном порядке эвакуируют из зараженного Китая.

Туристов призывают воздержаться от поездок в Китай, где сейчас свирепствует эпидемия коронавируса.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Памятка от Всемирной организации здравоохранения:

- воздержаться от поездок в Китай, особенно в Ухань, где зафиксировано самое большое число инфицированных;

- использовать медицинские маски и перчатки;

- мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта, особенно после посещения людных мест;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом;

- при первых симптомах немедленно обратиться к врачу и сообщить о своей поездке в Китай или контакте с теми, кто недавно вернулся из Поднебесной.

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