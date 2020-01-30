2020-01-30T10:14:57+03:00
Общество

Кредит взять? Жительнице Владивостока выставили счет за парковку в «Калина Молл» за 275 дней

Горожанке предложили оплатить за услуги 326 тысяч рублей [фото]
Милана СОКОЛ
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Необычный счет выставили посетительнице торгового центра. Фото: mallkalinaНеобычный счет выставили посетительнице торгового центра. Фото: mallkalina
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Астрономическая сумма за парковку в ТЦ «Калина Молл» удивила жительницу Владивостока. 325 тысяч 950 рублей – именно столько насчитал автомат за стоянку. По данным киберкассы, автолюбительница оставила своего железного коня не на 2 часа, а практически на год. И ладно бы сбой в системе работники восприняли с пониманием и принесли извинения, девушка уверяет, что ей пришлось доказывать свою правоту.

Оказалось и у электронной системы бывают сбои. Фото: предоставлено "КП"

Оказалось и у электронной системы бывают сбои. Фото: предоставлено "КП"

– Тот неловкий момент, когда думаешь, кредит взять или машину оставить, – шутит читательница «КП».

Автолюбительница уверяет, что 29 января заехала вместе с ребенком на парковку на -2 этаже торгового центра на Калинина, 8. Как полагается получила в паркомате карту, после чего отправилась за покупками. Пройдясь по магазинам и сделав все делала, девушка намеревалась выехать, но увидев сумму оплаты, мягко говоря удивилась.

– Естественно позвонила администратору по указанному телефону. Специалист пришел оперативно, но пришлось ждать, пока выясним причину такой завышенной стоимости. Молодой человек заверил, что, сбоя быть не может, усомнившись, что я действительно стою здесь пару часов. Работник сфотографировал мою машину и отправился просматривать камеры видеонаблюдения. Когда мои слова подтвердились, заплатила 50 рублей и выехала с парковки, – поделилась автолюбительница.

Корреспондент «Комсомолки» связался с официальным представителем ТВК «Калина Молл». По словам специалиста, подобный случай у них на парковке – редкое исключение. В торговом центре есть несколько систем оплаты паркинга – с помощью специального приложения на телефоне и по карте, получаемой при въезде.

– Единственный случай, когда была некорректно рассчитана сумма, произошел, когда автолюбитель попытался одновременно воспользоваться и картой, и приложением. Разобрались довольно быстро. На всех автоматах есть номер дежурного администратора, которому можно позвонить в случае внештатной ситуации. Все обращения фиксируются и перепроверяются – прокомментировала Светлана Борбикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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