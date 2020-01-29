Елки-лавочки

Медиахолдинг «Комсомольская правда - Приморье», фонд социально-общественного развития «Наш район» и компания «Оранж групп» подвели итоги городской акции «Ёлка нашего двора». Участникам конкурса нужно было украсить новогоднюю елку в своем дворе и сфотографировать ее. Жюри конкурса оценивало то, насколько креативно жильцы подошли к созданию новогоднего наряда для елки, сколько людей принимало участие в конкурсе и насколько кропотливо были сделаны украшения.

Большинство участников проекта решили собственноручно создать игрушки и украшения из цветной бумаги, картона и подручных средств. Фантазия жителей Владивостока, а также сплоченность коллектива стали главным залогом победы.

Призовую лавочку предоставила компания "Оранж групп". Фото: Юлиана Виноградова.

- Перед Новым годом на одном из заседаний фонда жители решили провести акцию - наряжать елки, которые растут во дворах, чтобы люди чувствовали праздничное настроение. Оценив эту идею, совет фонда решил поддержать начинание жителей Владивостока и установить приз. Спустя 2-3 дня, работая с представителями «Комсомольской правды», у нас возникла идея провести эту акцию в виде общегородского конкурса, и благодаря участию в этом конкурсе компании «Оранж групп», которая предоставила приз - лавочку, мы смогли провести этот конкурс.

Жители восприняли конкурс на ура. Было много положительных отзывов. Мы с огромным трудом смогли оценить объем поступающих фотографий - для этого даже была создана конкурсная комиссия, которая поработала на славу. Выбрали победителя по нескольким пунктам: креатив, визуализация красоты, число участников, в том числе детей. Все украшения были сделаны своими руками, соответственно, и старания людей в создании елочных украшений также шли в оценку. Выбор пал на победителя не случайно. Коллектив создал целую рабочую группу из детей, которые своими силами вырезали, старались, украшали - одна лишь подготовка у них заняла по меньшей мере две недели, - говорит депутат Думы города Владивостока, руководитель фонда «Наш район» Сергей Бочин.

Коллектив дома № 43 на Днепровской стал победителем городской акции. Организация коллектива для участия в конкурсе - заслуга старшей по дому Лидии Андреевны. Она говорит, что о конкурсе узнала в социальных сетях, увидев соответствующий пост в Instagram.

- Мы уже не первый раз участвуем в таких активностях. В апреле на протяжении 20 дней участвовали в акции «Самый активный субботник». И вот, как узнала про такую идею, предложила жителям и ребятишкам нашего двора нарядить елки. И мы решили, что будем наряжать елочки в старинном стиле. Сделали из цветной бумаги бусы. Две недели готовили самодельные игрушки - тут все делали дети, это было их творчество. Кто снежинки вырезал, кто писал на снежинках пожелания, другие мастерили поделки из бумаги. И когда мы нарядили нашу елочку, мы увидели, что игрушек-то у нас осталось еще много. Мы нарядили во дворе еще одну маленькую елку. Участвовало у нас 24 человека: мамы, папы, дети от 2 до 15 лет, - такой вот дружной командой мы и смогли победить. Объявляйте еще какой-нибудь конкурс - обязательно поучаствуем! - говорит Лидия Андреевна.