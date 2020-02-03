На судостроительном заводе «Звезда» в Приморье вспыхнул пожар

На Дальневосточном заводе «Звезда», расположенном в Большом Камне, 3 февраля произошел пожар. ЧП случилось в строящейся части объекта, которую сами рабочие называют «Южным моллом». Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Владивосток», обошлось без серьезных последствий и пострадавших.

По сообщениям очевидцев, пламя успело распространиться по стройке, однако с огнем удалось справиться довольно быстро. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю констатировали, что тревожный вызов с завода не поступал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758349" frameborder="0"></iframe> Пожар на заводе "Звезда" в Приморье.Dpscontrol! другой источник

– Произошло возгорание временного строительного тентового сооружения. Пламя распространилось на 5 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за 15 минут силами работников предприятия. Пострадавших нет, – рассказал редакции пресс-секретарь Максим Ситников.