2020-02-18T08:06:30+03:00
Общество

Ровные дороги в сжатые сроки

Глава Владивостока Олег Гуменюк дал поручение продлить ремонт улицы Успенского до Маковского.
Михаил СМАГИН
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Фото: В этом году в приморской столице изменен подход к ремонту городских улиц. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока.Фото: В этом году в приморской столице изменен подход к ремонту городских улиц. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока.
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Городские власти в этом году решили заблаговременно, задолго до начала строительного сезона, разыграть контракты на ремонт дорог. Хорошее начинание, учитывая, что краевая столица снова принимает участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а значит, глобальный ремонт ждет сразу несколько улиц.

Один из таких участков - улица Успенского от дома № 77 до № 100. Подрядной организации предстоит восстановить тротуары, проезжую часть и прилегающую дорожную инфраструктуру. Как отмечают специалисты управления дорог и благоустройства городской администрации, аукцион будет объявлен уже на этой неделе.

Однако на этом дорожники не остановятся. Мэр Владивостока распорядился продлить ремонт от Успенского, 77 до пересечения с улицей Лянчихинской и далее до выезда на федеральную трассу. Этот участок будет приведен в порядок в рамках региональных и муниципальных программ по ремонту дорожного фонда.

- Сейчас завершаются составление смет и подготовка необходимых документов для проведения процедуры поиска подрядчиков на ремонт этого участка, - отметили специалисты.

Отрадно, что городские власти не забывают про пригород. В прошлом году в районе Фанзавода была отремонтирована улица Шкотовская. Во время ремонта восстановили мост через речку, уложили перепускные трубы, восстановили колодцы инженерных сетей. Новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона появилось на площади более 11 тысяч квадратных метров, отремонтированы тротуары, оборудовано четыре новых пешеходных перехода. Кроме того, в 2019 году была отремонтирована улица Лянчихинская - на участке от Садгородской до Успенского. Дорожные строители восстановили здесь полтора километра асфальтового покрытия.

В прошлом году ряд подрядных организаций затянули сроки ремонта. На отдельных участках рабочие демонтировали старое покрытие дороги и пешеходных зон и неделями не вели работы на объекте. В этом году по поручению Олега Гуменюка подход к ремонту городских улиц изменен.

- Главой города поставлена задача ужесточить сроки ремонтных работ, а также проводить процедуры поиска подрядчиков как можно раньше. Заблаговременно, до начала строительного сезона, мы проводим эту работу. Так, для улиц Крыгина и Сабанеева уже найдены подрядчики. Завершается процедура определения подрядчика на ремонт Каплунова. В ближайшие дни определится и компания, которая займется ремонтом улицы Монтажной, - рассказали специалисты.

Официально

По нацпроекту «БКАД» в 2020 году во Владивостоке проведут ремонт на пяти улицах:

- ул. Монтажная (от ул. Борисенко, 54а до дома № 98 на ул. Борисенко),

- ул. Сабанеева (от пересечения с ул. Луговая до дома № 22 на ул. Сабанеева),

- ул. Каплунова (от ул. Спиридонова до ул. Невельского),

- ул. Крыгина (от дома № 12 по ул. Крыгина до дома № 111 на ул. Крыгина),

- ул. Успенского (от дома № 77 до № 100).

Эти адреса были включены в приоритетные списки ремонта на основании мониторинга и обращений владивостокцев. Помимо этих улиц жители в ходе опросов называли и другие адреса. Часть из них, по сообщению дорожных служб краевого центра, ждет восстановительный ремонт, а те адреса, где действительно уже следует провести комплексные работы, включают в программу на последующие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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