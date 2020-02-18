Это праздник какой-то! Что ждет участников на HONOR Vladivostok Ice Run

22 февраля в акватории бухты Новик соберется 1500 бегунов со всего мира: Великобритании, Казахстана, Маврикии, Кореи, США, Таиланда, Японии и даже Мексики. Приедут спортсмены и из разных регионов России, включая те, которые сложно назвать соседними – Московская область, Казань, Иркутская область и другие. Регистрация еще открыта.

Спортсмены встретятся на льду, чтобы преодолеть 5, 10 или 21,1 километр в рамках Международного ледового полумарафона HONOR Vladivostok Ice Run. Самые маленькие жители и гости Владивостока смогут пробежать 0,5 или 1 километр. Организаторы позаботились и о комфорте участников. В день мероприятия будет работать трансферт - с Центральной площади Владивостока в 8:00 будет отходить автобус, который бесплатно доставит участников и болельщиков к месту проведения забега. Помимо этого, для атлетов предусмотрели камеры хранения и отапливаемые раздевалки, а на дистанции будут оборудованы точки питания.

На финише атлетов наградят памятными медалями, а любой желающий сможет бесплатно сделать на ней гравировку своего имени и результата. Победители и призеры по каждой дистанции получат подарки от организаторов и партнеров мероприятия, а самое главное, разделят призовой фонд, который в этом году составил полмиллиона рублей.

Мероприятие станет не только серьезным испытанием для участников, но и веселым праздником для всех. По заверениям организаторов HONOR Vladivostok Ice Run кто не побежит – тот поест и сможет выиграть памятные подарки и заряд положительных эмоций.

Болельщиков и зрителей приглашают к 9:30 утра 22 февраля на место проведения мероприятия – о.Русский, база отдыха «Новик». Уже в это время заиграет музыка и выступит группа Catchers Groove. В 9:50 пройдет утренняя разминка, и уже в 10:10 на старт выйдут полумарафонцы. И когда последний спортсмен убежит, начнется настоящее веселье…

Музыкальную атмосферу создаст Владивостокская группа Catchers Groove. А ансамбль русской народной песни «Заряница» проведет интерактивные игры для детей и взрослых и угостит всех караваем. Спортивный комитет ТОФа не останется в стороне от грандиозного события и накормит участников вкуснейшей кашей.

В 14:00 начнется церемония награждения, где мы узнаем, кто же самый быстрый на HONOR Vladivostok Ice Run.

И самое важное – для зрителей и болельщиков ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Напомним, пятый ледовый полумарафон HONOR Ice Run состоится во Владивостоке 22 февраля. По традиции местом проведения забега станет бухта Новик в акватории Японского моря, у берегов острова Русский. Часть участников побегут классическую полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 км, для желающих испытать себя на более короткой дистанции будут доступны 5 и 10 км, а самые маленькие участники смогут выбрать между 500 метров и 1 км. Призовой фонд мероприятия: полмиллиона рублей, а абсолютным победителям в каждой категории будут предоставлены стильные призы от генерального партнера – бренда HONOR.

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