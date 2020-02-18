2020-02-18T15:23:22+03:00
Общество

«Теперь перед эфиром пью успокоительные»: камчатская ведущая, обсмеявшая пособия, опровергла слухи об увольнении

Александра Новикова рассказала «Комсомолке», что санкции к ней не применялись, а справиться со стрессом помогает настойка пустырника [видео, эксклюзив]
Кристина ГРИН
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В Москве уже сообщили о том, что ведущую в скором времени уволят.В Москве уже сообщили о том, что ведущую в скором времени уволят.Фото: Скриншот с видео
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Камчатская телеведущая Александра Новикова, прославившаяся вирусным роликом про индексацию льгот, рассказала спустя неделю после нахлынувшей популярности, что по-прежнему работает на телеканале и санкции к ней не применялись. Александра продолжает выходить в эфир, правда, приходится принимать успокоительные.

Вероятно, еще никогда выпуск программы «Вести» телеканала ГТРК «Камчатка» не имел такой успех. Александра Новикова не смогла удержать смех, когда рассказывала о пособиях для льготников и про 137 рублей на путевки в санаторий. Неудачный дубль попал в сеть и молниеносно распространился в интернете. И хотя ролик подкупил большинство зрителей невиданной доселе откровенностью, над самой ведущей повисла угроза санкций со стороны руководства.

Некоторые СМИ даже успели сообщить о том, что руководство канала готовится расторгнуть договор со слишком эмоциональной ведущей. Однако корреспонденту "КП" удалось дозвониться до Александры и убедиться, что все не так страшно.

- Я работаю и никаких санкций ко мне не применили. Московские издания безбожно врут, - сообщила Александра Новикова. - Я работаю, притом на этой неделе работаю в прямом эфире, меня не отстранили, все в порядке, насколько это возможно в данной ситуации. Под пустырником гоняю и гораздо лучше. Успокоительное принимаю. Мне было тяжело первую неделю, сейчас уже получше.

По голосу слышно, что ведущая новостей сейчас чувствует себя намного лучше, чем тогда, когда на нее обрушилась сомнительная слава – бодра, весела, даже шутит.

Впрочем, о возможных санкциях к телеведущей логичнее спрашивать у генерального директора филиала, однако связаться с ним пока не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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