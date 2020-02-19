2020-02-19T16:03:08+03:00
Происшествия

На дешевые огурцы можно не рассчитывать: во Владивостоке горит склад с овощами

Огонь распространился на 450 квадратов. На месте ЧП работает больше 30 пожарных [видео]
Милана СОКОЛ
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Пожарные спасают овощную базу на КалининаПожарные спасают овощную базу на КалининаФото: 25.mchs.ru
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Вечером в среду, 19 февраля, во Владивостоке загорелся склад с овощами, расположенный в Первомайском районе города. Огонь успел распространиться на 450 квадратных метров . К месту ЧП стянуты 10 пожарных машин и 33 брандмейстера.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, очевидцы сообщили о возгорании склада на Калинина в 19:29. Первые пожарные расчеты прибыли на овощебазу спустя 8 минут. К моменту приезда специалистов, склад уже полыхал.

Больше часа у пожарных ушло, чтобы сбить пламя. Сотрудники МЧС локализовали очаг возгорания в 20:53. Тушение крупного пожара сейчас продолжается. Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.

Крупный пожар на овощебазе во Владивостоке.Видео:dps_vl

Новость о возгорании склада с овощами, вызвала общественный резонанс. Жители города переживают, что недавно завезенная продукция снова исчезнет с полок магазинов. Напомним, поставки овощей в регион страдают из-за частичного закрытия границы с Китаем. Цены на огурцы буквально за несколько недель подскочили в разы.

Стоит отметить, что овощебаза в районе остановки «Мельзавод» – не единственная во Владивостоке, поэтому поддаваться панике не нужно. Однако происшествие действительно может косвенно повлиять на рост цен на овощи.

Дорога со Спортивной в направлении «Мельзавода» сейчас перекрыта сотрудниками ГИБДД. Автомобилистам стоит продумать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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