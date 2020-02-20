2020-02-20T06:42:40+03:00
Происшествия

Жесткая посадка самолета Ан-2 в Магадане: на борту находились 14 человек, есть пострадавшие

Воздушное судно рухнуло на землю спустя несколько минут после взлета [видео]
Кристина ГРИН
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Самолет не смог набрать нужную высоту и рухнул на землю. Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области.Самолет не смог набрать нужную высоту и рухнул на землю. Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области.
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ЧП случилось в четверг, 20 февраля, утром на аэродроме Магадан-13. Частный самолет Ан-2, на борту которого находились 14 человек, среди которых 2 члена экипажа, а остальные – пассажиры, должен был приземлить в поселке Сеймчан, но не долетел до пункта назначения. Он совершил жесткую посадку на том же аэродроме. Отмечается, что на борту были вахтовики, которые летели на заработки.

По информации источника «КП - Владивосток», воздушное судно рухнуло спустя несколько минут после взлета, потому что не смогло набрать нужную высоту. «Аннушка» - так называют самолет Ан-2, смогла пролететь всего метров 10, затем упала, ударившись передней частью о землю. К счастью, пассажиры и члены экипажа смогли самостоятельно и оперативно покинуть салон самолета. Однако, без пострадавших все же не обошлось.

Ан-2 упал при взлете в Магадане.

- В результате происшествия пострадали 7 человек, угрозы их жизни и здоровью нет. Все 14 человек доставлены в Магаданскую областную больницу для обследования, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Известно, что серьезнее всех пострадали три человека, среди которых 2 члена экипажа и один пассажир. Сейчас на месте работают спасатели и следователи.

- По факту жесткой посадки самолета проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Нонна Власова, старший инспектор Дальневосточного СУ СК на транспорте.

Отмечается, что аэродром работает в штатном режиме. Причины крушения кукурузника пока неизвестны, идет следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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