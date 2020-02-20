Находиться в нем небезопасно: ТРК «Луговая» опечатали во Владивостоке

Судебные приставы 20 февраля опечатали торгово-развлекательный комплекс «Луговая» во Владивостоке. Здание не стоит путать с соседним ТЦ, который содержит в себе еще и надземный переход.

В одном месте города на улице Луговой сосредоточены сразу три торговых центра. Один из них - под номером 18 сегодня утром оказался опечатан. Сотрудники торговых павильонов, придя на работу, встретили закрытые двери.

«Эксплуатация здания запрещена» - гласил листок, оставленный отделом судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам.

Представители ведомства рассказали редакции «КП» о причинах запрета. Как оказалось, несколько предпринимателей, арендующих помещения, не соблюдали требования пожарной безопасности. Из-за чего все организации, находящиеся в ТРК, сейчас терпят убытки.

Приставы запретили эксплуатацию. Фото предоставлено читателем

- В отдел судебных приставов поступили исполнительные листы о запрете ООО «Норд Строй» и трем индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность в здании торгового центра, связанную с пребыванием в нем людей, за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности. Данное решение принял Ленинский районный суд города Владивостока в качестве обеспечительной меры по иску Прокуратуры Ленинского района.

Также судебные приставы отметили, что запрет будет действовать до тех пор, пока нарушения не устранят.

Кстати, несмотря на ограничения в ТРК, в торговом центре рядом с пожарной безопасностью, судя по всему, все в порядке. ТЦ с наземным переходом (Луговая, 21а) работает в штатном режиме. Единственное – перекрыли все общие с запечатанным зданием двери.