«Законсервированные в Китае»: Экипаж танкера «Патриот» замерзает в Ниндэ и просит помощи Генконсульства

Генеральное консульство Российской Федерации в Гуанчжоу готово организовать отправку приморских моряков танкера «Патриот» на Родину. 19 членов экипажа с декабря не могут покинуть охваченный эпидемией Китай из-за несостоятельности судовладельца. По словам застрявших в КНР россиян, судоходная компания «Гудзон» на протяжении двух месяцев откладывала репатриацию и задолжала зарплату морякам за длительный период. Люди находятся на законсервированном судне в порту Ниндэ.

Пристальное внимание СМИ, проверка Дальневосточной транспортной прокуратуры, коллективное обращение экипажа, вмешательство профсоюза моряков – до настоящего момента не повлияли на судовладельца – ООО «СК Гудзон». Танкер «Патриот» встал на ремонт в китайском порту еще в январе, однако денег расплатиться с судоремонтным заводом, как оказалось, нет. Ссылаясь на американские санкции и финансовые трудности, компания попросту оставила своих работников на законсервированном судне в Поднебесной.

Танкер находится на судоремонтном заводе в Китае. Фото: предоставлено «КП» экипажем

– 18 февраля 2020 года Генеральное консульство получило письмо «Судоходной компании Гудзон» о полной финансовой несостоятельности и невозможности на этом основании обеспечить репатриацию экипажа. Руководство судоходной компании обратилось с просьбой организовать возвращение моряков в Российскую Федерацию, – отмечено на официальной странице Генконсульства РФ в Гуанчжоу.

Сейчас российские дипломаты готовят пакет документов для отправки экипажа на Родину. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» моряки поделились, что отправили в консульство 18 заявлений. Один из сотрудников опасается, что из-за этих заявлений работодатель может вообще не выплатить зарплату. Кстати, по этому поводу в суд поступили иски от всей команды.

Команда уверяет, что им натуральным образом приходится выживать на судне, которое законсервировано для длительного перестоя. Поставки питьевой воды не налажены по сей день, техническую жидкость пропускают через фильтр и по нескольку раз кипятят. Моются моряки с помощью ведерок, а о тепле и вовсе забыли – единственный котел сломан. Спят в одежде, накрываясь сверху всем, что под руку попадется.

– Уже не знаем, в какие инстанции обращаться, готовы выступить на телевидении, - обратилась через СМИ к ответственным инстанциям жена капитана танкера «Патриот» Ирина Голованова. - Все обещания судовладелец не выполнил. Люди живут на судне, которое полностью законсервировано. Представьте, что такое мыться раз в неделю. А ведь там есть и женщины. Кстати, повар повредила спину, возили ее в китайскую больницу. Думаю не стоит напоминать о ситуации в государстве, где бушует эпидемия. Спасите наших родных, мы их не видели с прошлого года.

Повара с танкера пришлось везти в больницу из-за травмы спины. Фото: предоставлено «КП» экипажем

«КП-Владивосток» следит за развитием событий и надеется, что вмешательство Генконсульства наконец-то поможет решить вопрос отправки россиян домой.

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