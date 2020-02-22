2020-02-22T08:41:21+03:00
Спорт

Губернатор Приморья провел прямой репортаж с международного ледового полумарафона

Олег Кожемяко пробежал 10 километров. Участниками масштабного события стали больше 1500 человек [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Губернатор Приморья принял участие в забеге по льду.Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)Губернатор Приморья принял участие в забеге по льду.Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Изменить размер текста:

Глава Приморского края известен далеко за пределами региона своей тягой к спорту. Несмотря на непогоду, которая с утра в субботу разыгралась во Владивостоке, Олег Кожемяко стал участником ледового полумарофона. Более того губернатор выступил в роли блогера, подробно рассказав о событии на своей официальной страничке в социальных сетях.

kozhemiako.olegkozhemiako.oleg
Глава Приморья рассказал о ледовом полумарафоне
1407 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Больше 1500 спортсменов собрались 22 февраля на острове Русский, чтобы пробежать дистанции по льду. Участниками международного ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run стали не только российские бегуны, но и представители Великобритании, Кореи, Мексики, Маврикии, США, Таиланда, Японии и Казахстана. Масштабное мероприятие прошло во Владивостоке в 5-ый раз.

На приморском льду встретились спортсмены из разных стран. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

На приморском льду встретились спортсмены из разных стран. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Спортсменам предлагалось на выбор преодолеть различные дистанции – 5, 10 или 21,1 километр. Соревнования состоялись на льду бухты Новик. Как рассказали «Комсомолке» специалисты пресс-службы правительства Приморского края, глава региона пробежал 10 километров. Судя по прямому включению с места событий, губернатор без труда справился с заданием.

Глава Приморья пробежал вместе со спортсменами 10 километров. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Глава Приморья пробежал вместе со спортсменами 10 километров. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Для юных любителей бега организаторы приготовили эстафету на 500 метров и 1 километр. После полумарафона всех участников наградили памятными медалями. А победители получили еще и подарки от организаторов.

Участниками полумарафона также стали юные спортсмены. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Участниками полумарафона также стали юные спортсмены. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

По словам Олега Кожемяко, развитие зимних видов спорта очень важно для ренгиона. Глава края намерен уделять внимание таким спортивным событиям, как триатлон, «Лыжня России», марафон «Сихотэ-Алинь ».

Кстати, в другой части острова Русский состоялось непредвиденное ледовое шоу. Десятки автомобилистов оказались заложниками ситуации из-за обледенения трассы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Десятки автомобилистов попали в ледяной плен во Владивостоке

Один из поселков Русского острова оказался отрезан. Популярная дорога превратилась в каток [видео]

Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень опасности из-за снегопада в Приморье

Федеральные синоптики спрогнозировали мощный удар стихии в регионе (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чемпионат мира по биатлону 2020: одиночная смешанная эстафета сингл-микст 20 февраля. Прямая онлайн-трансляция
Представляем текстовую и видео трансляцию одиночной смешанной эстафеты сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Италии 20 февраля. Результаты, промежуточные итоги между стрельбой, статистика
Сингл-микст для Куклиной и Елисеева: расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону
Публикуем расписание трансляций и гонок 20 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце, состав сборной России и стартовые номера спортсменов
Новости 24
Больше 30 междугородних рейсов отменили в Приморье
В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд
Две подруги исчезли по дороге из школы в Приморье
Десятки автомобилистов попали в ледяной плен во Владивостоке
Во Владивостоке прикроют мини-отель рядом с Генконсульством США
Оформить документы на дальневосточную ипотеку в Приморье можно будет в МФЦ
Язык жительницы Приморья довел ее до уголовки
Больше трех тонн китайских овощей, не обеззаразив, завезли в Приморье
А подешевле можно? Во Владивостоке пройдет ярмарка продуктов
И сам принимал, и друзей звал: в Приморье накрыли очередной наркопритон
Прокуратуре не понравилось, как мэрия во Владивостоке убирала снег
«Кто помнит свое прошлое – у тех есть будущее»: во Владивостоке отремонтируют 14 объектов культурного наследия
Посмотрите на нее: полицейские опубликовали фото девушки, подозреваемой в серии краж
МАК приступил к расследованию жесткой посадки Ан-2 с пассажирами на борту в Магадане
Пожарные в Приморье вытащили из горящего дома мужчину
Неудачный маневр стоил жизни водителю универсала во Владивостоке
Синоптики объявили в Приморье Штормовое предупреждение
Мужчина, страдающий расстройством психики, пырнул ножом девушку в Приморье
Любовь по-взрослому: отношения школьницы и парня привели к беременности и следствию в Приморье
Белокурые волосы, карие глаза: с прошлого года в Приморье не могут найти стройного Игоря
Туман, снег и +1: о погоде во Владивостоке на 21 февраля 2020 года
«Дешевый в эксплуатации и дешевый в ремонте»: эксперт о самолете Ан-2, совершившем жесткую посадку в Магадане