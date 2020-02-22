Губернатор Приморья провел прямой репортаж с международного ледового полумарафона

Глава Приморского края известен далеко за пределами региона своей тягой к спорту. Несмотря на непогоду, которая с утра в субботу разыгралась во Владивостоке, Олег Кожемяко стал участником ледового полумарофона. Более того губернатор выступил в роли блогера, подробно рассказав о событии на своей официальной страничке в социальных сетях.

kozhemiako.oleg Глава Приморья рассказал о ледовом полумарафоне

Больше 1500 спортсменов собрались 22 февраля на острове Русский, чтобы пробежать дистанции по льду. Участниками международного ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run стали не только российские бегуны, но и представители Великобритании, Кореи, Мексики, Маврикии, США, Таиланда, Японии и Казахстана. Масштабное мероприятие прошло во Владивостоке в 5-ый раз.

На приморском льду встретились спортсмены из разных стран. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Спортсменам предлагалось на выбор преодолеть различные дистанции – 5, 10 или 21,1 километр. Соревнования состоялись на льду бухты Новик. Как рассказали «Комсомолке» специалисты пресс-службы правительства Приморского края, глава региона пробежал 10 километров. Судя по прямому включению с места событий, губернатор без труда справился с заданием.

Глава Приморья пробежал вместе со спортсменами 10 километров. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Для юных любителей бега организаторы приготовили эстафету на 500 метров и 1 километр. После полумарафона всех участников наградили памятными медалями. А победители получили еще и подарки от организаторов.

Участниками полумарафона также стали юные спортсмены. Фото: Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

По словам Олега Кожемяко, развитие зимних видов спорта очень важно для ренгиона. Глава края намерен уделять внимание таким спортивным событиям, как триатлон, «Лыжня России», марафон «Сихотэ-Алинь ».

Кстати, в другой части острова Русский состоялось непредвиденное ледовое шоу. Десятки автомобилистов оказались заложниками ситуации из-за обледенения трассы.

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