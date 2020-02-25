2020-02-25T12:06:09+03:00
Общество

Весна – такая весна: синоптики назвали дату пятидневного снегопада во Владивостоке

Циклон задержится в регионе на два дня больше, чем ожидалось
Кристина ГРИН
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Снег прогнозируется пять дней подряд.Снег прогнозируется пять дней подряд.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Конец февраля подарил жителям Приморья ощущение скорого прихода весны. Только вот вместе с приятными плюсовыми температурами в город нагрянули циклоны. Они засыпали дальневосточную столицу снегом, хоть и недолговременным. Из-за тепла осадки быстро растаяли. И вот, казалось бы, все, пора зиме уйти в закат и уступить место своей последовательнице, но нет. На Владивосток взял курс еще один циклон. И, судя по всему, он будет мощнее прошлых не только по интенсивности, но и по продолжительности.

По данным портала Gismeteo, в пятницу, 28 февраля, во Владивостоке выпадет до 0,4 миллиметра осадков. В субботу, 29 февраля, снегопад прекратит стесняться, ожидается до 12,5 миллиметра осадков. Этот день считается самым снежным за все время циклона. В воскресенье, как ни странно, в первый день весны, непогода ослабит хватку лишь в плане интенсивности, прогнозируется до 5, 2 миллиметра осадков. Второго марта будет до 11, 4 миллиметра осадков, а на следующий день власть циклона ослабеет – ожидается до 0,4 миллиметра осадков.

Вместе с тем, у синоптиков есть сомнения на счет циклона и его мощности. То, что последняя неделя февраля будет теплой и по-настоящему весеннее по температурному фону – факт, но вот на счет осадков такой уверенности у специалистов нет.

- Есть вероятность небольшого снега в южной части Приморского края в выходные дни. Но прогноз исключительно заблаговременный. Данные пока расходятся, твердого ответа на этот вопрос нет. Четыре рабочих дня будут точно без осадков, - рассказывает Марина Парфенова, глава портала Примпогода.

Кстати, если все же 1 марта во Владивостоке будет снег, есть повод для радости. Согласно народным приметам, осадки в день празднования Масленицы – к богатству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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