Пропавшего на Бали приморского дайвера на берегу ждут жена и сын

Дайвер из Владивостока Александр Че пропал 24 февраля в акватории острова Бали. Во время подводной охоты он нырнул за уловом - огромным тунцом, с тех пор его никто не видел. На поиски мужчины выделили катера и людей, но результатов эти усилия пока что не принесли. Близкие Александра просят развернуть полномасштабную спасательную операцию и задействовать вертолет, но, по их словам, местные власти ссылаются, что для этого недостаточно оснований.

Александр уже много лет занимается подводной охотой, в Приморье его считают одним из наиболее опытных охотников. Да и на Бали дайвер нырял не впервые.

В тот день Александр был вместе со своим знакомым лодочником. Находились в районе островка Батуабаха. Удача улыбнулась охотнику около 13 часов дня: ему удалось прострелить большую рыбу. Передав часть снаряжения своему приятелю, дайвер погрузился в воду, чтобы вынуть добычу, но так и не вынырнул.

- Лодочник подождал какое-то время, но Саша так и не поднялся, - рассказывает президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. - Спустя время всплыло его охотничье ружье.

Лодочник в течение трех часов искал дайвера, но так и не нашел. По прибытию домой сразу же сообщил о произошедшем в полицию. Началась поисковая операция – местные спасатели на резиновых лодках стали обследовать акваторию.

Стоит отметить, что при подводной охоте не применяются дыхательные аппараты. На свой страх и риск люди ныряют, задержав дыхание.

- Какова вероятность, что дайвер выжил? Если он не вынырнул через три минуты, после того, как погрузился под воду, то какая может быть вероятность… Но мы все же надеемся, что его отнесло незаметно куда-то, и он на берегу сейчас где-то ждет, - говорит Анашкин.

Вероятность счастливого исхода, по словам специалистов, все-таки есть. Говорят, что в том районе действительно очень сильные течения в открытую часть Индийского океана.

Близкие Александра пытаются привлечь внимание общественности и подключить авиацию, чтобы просмотреть водную гладь с воды. Задействовать судно могут, но за отдельную плату - около 2,5 тысячи долларов в час. Родственники пока не готовы платить такие огромные деньги. К тому же, как рассказал Дмитрий Анашкин, с большой высоты обнаружить пловца практически нереально, а с низкой обзор немногим превышает тот, что с катера.

- Дело в том, что я связывался с местными подводными охотниками, у которых есть опыт в подобных ситуациях. И я сам как-то участвовал в таких поисках. Был задействован и вертолет, и дайверы, но это очень сложно. Ресурсы могут быть потрачены впустую. Дайверов тоже невозможно подключить, потому что там сильные течения и большая глубина – до 300 метров. Они будут просто карабкаться по кораллам, чтобы выбраться на поверхность. Там довольно опасное место и огромная площадь, это как искать иголку в стоге сена, - делится Дмитрий Анашкин.

На берегу Александра Че ждет сын и супруга.

- Туда [в Индонезию] сейчас две семьи приехали из Владивостока. Супруга Саши на берегу, у нее стресс. Чувствует себя неважно, хоть и старается сохранять спокойствие. Очень тяжелая ситуация для всех нас.

Редакция «КП» надеется на счастливый исход и хочет напомнить, что не так давно в Приморье произошло чудо с дайвером. Павел Ваземиллер двое суток провел в открытом море и сумел спастись.

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