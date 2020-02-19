Сугроб у дома

Всего за сутки в столице Приморья выпала месячная норма осадков - 15 миллиметров. Не только дороги, но и тротуары и дворы утонули в снегу, на уборку которого вышли сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. И хоть и существует стереотип, что дворы убирают в последнюю очередь, некоторые компании сделали свою работу максимально оперативно и качественно.

Так, во дворе дома № 29 на Толстого дорога радует жителей чистым асфальтом, а не снегом.

- У нас одних из первых все почистили, - рассказывает жительница дома Дина Журавлева, - никаких нареканий нет.

- В первый же день, как снег начался, пришел дворник и чистил. К вечеру уже техника приехала во двор, - делится впечатлением о работе УК еще одна местная жительница Нина Трегуб.

Как рассказали в городском управлении содержания жилого фонда, добросовестные управляющие компании заранее сделали необходимые запасы песко-соляной смеси. Помимо этого организации обязаны иметь в своем распоряжении инвентарь для уборки снега и льда.

А вот на придомовой территории дома № 32 на улице Кирова снег лежит до сих пор. Специалисты управления содержания жилого фонда фиксируют нарушения и передают в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Нарушителям грозят штрафы.

ОФИЦИАЛЬНО

Прилегающие территории убирать от снега должны организации всех форм собственности. Ответственных лиц, которые не приступят к ликвидации снега, ждут штрафы. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 до 80 тысяч, должностным лицам - от 5 до 10 тысяч, физическим - от 1 до 3 тысяч рублей.