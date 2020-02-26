2020-02-27T03:23:17+03:00
Общество

Автобусы Владивостока поедут по-новому

За право работать на маршрутах компании-перевозчики поборются в открытых конкурсных процедурах в электронной форме.
Михаил СМАГИН
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Во Владивостоке работает 13 коммерческих перевозчиков и лишь один муниципальный. Фото: пресс-служба мэрии ВладивостокаВо Владивостоке работает 13 коммерческих перевозчиков и лишь один муниципальный. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока
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Сегодня во Владивостоке перевозкой пассажиров на внутригородских маршрутах по регулируемому тарифу заняты 14 компаний, из них одна – муниципальная, остальные коммерческие. Последние четыре года они работают на основе заключенных с администрацией города договоров, однако скоро им предстоит перейти на новые условия работы.

С введением в действие Федерального закона № 220-ФЗ администрация города будет выступать в качестве заказчика, оплачивая за фактически выполненные регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу за вычетом выручки, которая будет оставаться в распоряжении перевозчика.

Все маршруты будут разделены на лоты, в состав каждого войдут и прибыльные маршруты, и, так называемые, социальные, с низким пассажиропотоком. Сейчас в управлении транспорта готовят техническое задание, рассчитывают начальную максимальную цену контракта. Планируется, что извещение о проведение торгов будет размещено в единой информационной системе в конце марта - начале апреля.

- Но подготовку к ним транспортные предприятия должны начать уже сегодня, – подчеркнул начальник управления транспорта Александр Иванов. – Для участия в электронных торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке и получить электронные ключи. Данная процедура занимает время.

Также руководителям автопредприятий напомнили о необходимости иметь в каждом автобусе работающее оборудование системы ГЛОНАСС. На сегодняшний день автоматизированный диспетчерский центр (АДЦ) «видит» не все автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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