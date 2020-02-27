2020-02-27T08:50:28+03:00
Происшествия

Спешили поздравить мужчин: в Приморье девушки выпали из окна общаги, спускаясь по простыням

Колледж не спешит комментировать происшествие
Милана СОКОЛ
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ЧП случилось в одном из общежитий в ПриморьеЧП случилось в одном из общежитий в ПриморьеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Большой общественный резонанс в Приморье получила история с учащимися колледжа, которая произошла в разгар главного мужского праздника. О ЧП в Арсеньеве стало известно лишь сегодня. По свидетельствам очевидцев, из окна общежития выпали сразу три представительницы прекрасного пола. Всем троим понадобилась срочная медицинская помощь.

По предварительным данным, несчастье случилось в общежитии «Приморского индустриального колледжа». Корреспондент «КП-Владивосток» на протяжении нескольких часов пытался получить комментарии от сотрудников учебного заведения, однако персонал держит немую оборону. А заместитель директора по воспитательной и социальной работе и вовсе бросила трубку, лишь услышав вопрос.

Как уверяют местные жители, девушки решили тайком выбраться из общаги, для этого связали канат из простыней. Но план рухнул, впрочем, как и они. При этом комната беглянок располагается на 4-ом этаже, так что все трое получили довольно серьезные травмы. Сейчас студентки находятся в больнице.

В администрации Арсеньева сообщили, что о случившимся наслышаны, однако колледж находится в ведении краевых властей. При этом специалист пресс-службы ведомства добавила, что ни в одном из муниципальных образовательных учреждений подобных происшествий точно не было. По факту несчастного случая уже проводится полицейская проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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