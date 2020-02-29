2020-02-29T06:28:04+03:00
Общество

Русалки снега не боятся: приморцы купаются в проруби даже в снегопад

Среди тех, кто провел вечер в ледяной воде, есть даже депутаты [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Модель Анастасия Слободчикова пропагандирует здоровый образ жизниМодель Анастасия Слободчикова пропагандирует здоровый образ жизни
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Этим людям не страшна вода в любом виде – хоть лед, хоть холодное море в проруби, хоть снегопад. Они находят во всем позитив и умеют весело проводить время. Пока Владивосток засыпало снегом, некоторые приморцы покарали проруби и хвастались этим в соцсетях.

Любимая многими нашими читателями Анастасия Слободчикова, самая известная русалка города, не исключение.

«Сегодня совершенно случайным образом оказалась на пляже! Купаться не планировала, - пишет Настя, - а так как я давно хотела искупаться в такую погоду, пришлось после учебы заскочить в магазин за купальником».

Пока у одних снегопад, у других - фотосессия

Пока у одних снегопад, у других - фотосессия

Анастасия активно агитирует за здоровый образ жизни – спорт, растяжки, закаливание и многое другое. И часто зовет горожан с собой купаться, но только подготовленных. Помните, что для неподготовленных граждан прорубь опасна.

В этот непогожий вечер не испугался проруби и приморский депутат Артем Самсонов. Кстати, утро пятницы Артем начал с выступления в эфире радио «Комсомольская правда», а вечер, вот, закончил холодными ваннами. Идеальная пятница!

Депутат Артем Самсонов тоже не испугался проруби

Депутат Артем Самсонов тоже не испугался проруби

Напомним, вечером 28 февраля на Приморье пришел циклон со стороны Китая. Сегодня на дорогах гололедица и снежный накат. Завтра, в первый день марта, к региону вновь подойдут атмосферные фронты, в конце дня местами снова может пойти снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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