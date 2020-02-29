Русалки снега не боятся: приморцы купаются в проруби даже в снегопад

Этим людям не страшна вода в любом виде – хоть лед, хоть холодное море в проруби, хоть снегопад. Они находят во всем позитив и умеют весело проводить время. Пока Владивосток засыпало снегом, некоторые приморцы покарали проруби и хвастались этим в соцсетях.

Любимая многими нашими читателями Анастасия Слободчикова, самая известная русалка города, не исключение.

«Сегодня совершенно случайным образом оказалась на пляже! Купаться не планировала, - пишет Настя, - а так как я давно хотела искупаться в такую погоду, пришлось после учебы заскочить в магазин за купальником».

Пока у одних снегопад, у других - фотосессия

Анастасия активно агитирует за здоровый образ жизни – спорт, растяжки, закаливание и многое другое. И часто зовет горожан с собой купаться, но только подготовленных. Помните, что для неподготовленных граждан прорубь опасна.

В этот непогожий вечер не испугался проруби и приморский депутат Артем Самсонов. Кстати, утро пятницы Артем начал с выступления в эфире радио «Комсомольская правда», а вечер, вот, закончил холодными ваннами. Идеальная пятница!

Депутат Артем Самсонов тоже не испугался проруби

Напомним, вечером 28 февраля на Приморье пришел циклон со стороны Китая. Сегодня на дорогах гололедица и снежный накат. Завтра, в первый день марта, к региону вновь подойдут атмосферные фронты, в конце дня местами снова может пойти снег.

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