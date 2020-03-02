Весна отменяется: два циклона подряд обрушатся на Приморье, под ударом Владивосток

Зима, которая уже закончилась по календарю, пока не сдает позиции в Приморье. Первые дни марта в регионе ожидаются снежными. По информации портала «Примпогода», на край идут сразу два циклона. Осадки выпадут в начале и середине недели.

В понедельник погода в Приморском крае будет неустойчивой. 2 марта на акваторию Японского моря вышел очередной циклон. Фронтальная зона расположилась над южными районами региона, поэтому во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанске и других городах ожидается снег. Синоптики прогнозируют интенсивность осадков меньше, чем в конце февраля. На северо-востоке столбики термометров опустятся до -25 °С. В остальных районах минимум составит -10...-18 °С. Теплее всего на побережье -3...-8 °С. Фон максимальных температур -5...+3 °С.

Во Владивостоке вероятность снег начался еще ночью. Осадки должны прекратиться ближе к обеду. В первой половине дня будет дуть свежий ветер, северный умеренный до сильного, вечером сильный. На дорогах снова ожидается гололедица. По прогнозам специалистов, воздух прогреется 0...2°C. Во второй половине дня ожидается прояснение. К ночи похолодает.

Во вторник снег должен прекратиться под влиянием гребня континентального антициклона. Температура в среднем останется такой же. Уже на следующий день в Приморье снова ожидаются осадки из-за нового циклона над Японским морем. По прогнозам синоптиков, осадки опять затронут краевую столицу.

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