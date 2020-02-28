2020-02-28T09:21:02+03:00
Происшествия

Парень с Сахалина знал, что у него ВИЧ, заразил им школьницу и попал в колонию

Молодого парня осудили на 2 года
Кристина ГРИН
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Парня приговорили к двум годам лишения свободы.Парня приговорили к двум годам лишения свободы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Случилось все в сахалинском городе Корсаков. 21-летний Константин (все имена изменены - прим.ред.) знал о том, что его организм инфицирован инфекцией. Речь о серьезном диагнозе ВИЧ, который парень тщательно скрывал. Только вот в случае с любовными отношениями этот нюанс не имеет права утаиваться. Однако Константин решил, что о его ВИЧ-статусе не должна знать даже его 16-летняя девушка.

- В период с апреля по июль 2019 года вступал с 16-летней девушкой в незащищенный половой акт, не предупредив ее о наличии у него данного заболевания, в результате чего произошло заражение несовершеннолетней ВИЧ-инфекцией, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Как итог следователи возбудили уголовное дело по статье «Заражение ВИЧ-инфекцией». Парню грозило до 8 лет лишения свободы. Но по другую сторону баррикад – подросток, которой теперь нужно научиться жить с диагнозом.

Накануне Константина признали виновным и назначили наказание – 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Стоит отметить, что решения представителя Фемиды пока не вступило в законную силу, поэтому оно может быть обжаловано в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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