Нужно ли получателям ипотеки под 2% платить налог на прибыль? Отвечают специалисты

«Дальневосточная ипотека» под 2% набирает популярность среди жителей Приморья, но вокруг нее по-прежнему немало слухов и домыслов. Так недавно в сети распространялась информация о том, что получатели льготной ипотеки, оказываются, обязаны еще и заплатить государству налог на прибыль 35%. Якобы такая низкая ставка - 2% - по ипотеке автоматически приравнивается к получению дохода.

Чтобы внести ясность, журналисты «КП-Владивосток» обратилась к знатокам вопроса – в краевое управление Федеральной налоговой службы.

Оказалось, что цифра в 35% взялась не с потолка. Только она имеет отношение лишь к определенной категории граждан, а не ко всем получателям дальневосточной ипотеки. Это касается только сотрудников тех организаций, которые выдают ипотеку. Дело в том, что 2% - это очень низкая ставка. И если сотрудник банка берет у работодателя льготный кредит на жилье – это уже считается получением материальной выгоды. Действительно, вдруг работодатель так расплачивается с вами за работу, уходя от налогов.

И, действительно, в этом случае получатель ипотеки, будучи сотрудником банка, обязан заплатить 35% налога от некой суммы, которая рассчитывается так: берется разница между той суммой, которую вы заплатили по процентам льготного кредита и той суммой, которую могли бы заплатить, если бы ставка была размером в 2/3 от ставки Центробанка на момент заключения ипотечного договора.

Сегодня ставка ЦБ составляет 6%, по выше упомянутой формуле получаем разницу в два процентных пункта. Таким образом, получателю «дальневосточной» ипотеки пришлось бы заплатить 35% налогов с той суммы, которую банк насчитает как проценты по кредиту. Взяли, к примеру, 3 миллиона на 10 лет. Вам насчитают больше 300 тысяч переплаты, а с этой суммы еще и треть придется заплатить в виде налогов.

И важно отметить, что кредитная организация в данном случае сама обязана удержать 35% с суммы ипотеки и перечислить в налоговую. Банк здесь выступает в качестве налогового агента.

Во всех остальных случаях, когда речь идет о молодых семьях, не имеющих никакого отношения к кадровому составу банка, данный вид налогообложения не распространяется.

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