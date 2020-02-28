2020-02-28T14:22:29+03:00
Происшествия

«Денис растил Максима, в садик водил»: 23-летний парень зарезал младшего брата в Приморье и пошел купаться

Жители поселка Южно-Морской в шоке от произошедшего, парня все знали только с хорошей стороны [видео]
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Денис не зарегистрирован в социальных сетях, поэтому найти его фото довольно сложно. Снимок был сделан больше 7-ми лет назад. Фото из инстаграма его одноклассницыДенис не зарегистрирован в социальных сетях, поэтому найти его фото довольно сложно. Снимок был сделан больше 7-ми лет назад. Фото из инстаграма его одноклассницы
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Приморский курортный поселок Южно-Морской 24 февраля сотрясла трагедия: местный 23-летний парень по имени Денис зарезал своего младшего брата, детсадовца. Корреспондент «КП» поговорил с местными жителями и узнал, что, по их мнению, могло заставить молодого человека совершить такой чудовищный поступок.

Поселок Южно-Морской ассоциируется у большинства приморцев с летним отдыхом, бесконечными пляжами и чистым морем. Настоящий курорт. Летом туда толпами едут отдыхать. А вот круглый год на этом курорте живет всего шесть тысяч человек. В одной из таких семей и произошло горе.

Денис, парень 23-х лет, еще неделю назад внушал уважение у большинства жителей поселка. Довольно крупного телосложения, симпатичный, и, главное, не гулящий. А как к своему брату относился? Жители только и видели: вот Денис за руку ведет шестилетнего Максима в детсад, а сам дальше, на работу, а вот идет уже после смены забирать малыша домой. И так каждый день. Отцы у них разные (папа Максима погиб около трех лет назад в ДТП). Жили вместе - братья, мать и бабушка с дедушкой.

- Да обычная у Дениса семья, как у всех нас, - рассказывает бывшая подруга Дениса. - В школе лично я никаких подозрительных наклонностей за ним не замечала, странным он точно не был, мы с ним даже дружили раньше. В одной компании все... Единственное, Денис после смерти отчима как-то сам от всех отдалился. Я подозреваю, что у него на этой почве могла развиться глубокая депрессия… Может, это и подтолкнуло как-то его. Отчим с детства растил Дениса.

По словам собеседников «КП», трагедия произошла 24 февраля около 10 часов утра. Выходной день, ребята находились в своей квартире. Денис внезапно взял холодное оружие, подошел к младшему брату и... Мальчик от ранений скончался. После расправы раздетый по пояс, в одних штанах, босиком Денис побежал к морю. Этот момент даже попал в объектив мобильного телефона. Вероятно, автор видео тогда не мог даже предположить – от чего бежит парень.

Денис босиком бросился к морю. Видео из социальных сетей.! другой источник

- Это видео гуляло по всем соцсетям, везде… Он пошел купаться, видимо, от шокового состояния. Не знаю, что у него было там в голове.

Некоторые даже утверждают, что после купания молодой человек спросил у прохожих: «Полиция приехала?»

Правоохранители забрали Дениса около полудня.

В ведомстве часть информации подтвердили: малыш действительно был найден мертвым. Сами они подробности не разглашают, поскольку погиб несовершеннолетний. Но известно, что по факту смерти ребенка Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело.

Максима похоронили сегодня, 28 февраля, в 11 часов дня. Ему было всего лишь шесть лет, и он ходил в подготовительную группу детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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