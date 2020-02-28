В одну реку с той же пачкой: все о маркировке табака

Рынок табачной продукции стал в числе первых товарных групп, где маркировка уже внедрена почти полностью, поэтому, если вы хотите быть конкурентоспособными, но еще не озаботились переходом на маркировку – самое время. Что важно учесть и как стоит действовать, рассказывает Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений «АТОЛ».

Сроки

Первая дата, которая уже прошла – это 1 июля 2019 года, с которой производители и импортеры обязаны выпускать только маркированную продукцию, оптовое звено – приобретающее продукцию непосредственно у ранее перечисленных подтверждать получение товаров через ЭДО, а розничные точки – выбывать товар со считыванием кода маркировки с пачки продукции при продаже. Остатки продукции, выпущенные ранее обозначенного срока, можно продавать до 1 июля 2020 года.

Вторая дата, которую вам сейчас стоит держать в уме – 1 июля 2020 года. С этого дня передача прав собственности на товар между оптовым звеном и розничными точками можете быть только при оформлении электронного документа УПД через систему ЭДО. При этом с этого срока продажа немаркированных пачек сигарет, передача без ЭДО между участниками оборота в рознице в России будет запрещена, даже если у вас остались остатки немаркированных пачек, выпущенных до 1 июля 2019 года. Учитывая низкий уровень проникновения ЭДО в розничных магазинах – стоит обратить на эту задачу внимание и подойти к ней со всей ответственностью.

Под маркировку попадает продукция с кодом ТНВЭД ЕАЭС 2402. С июля 2020 года будет вводится маркировка на оставшиеся виды табачных изделий.

Таким образом, у вас есть целых 4 месяца для того, чтобы подготовиться. Если вам кажется, что это – слишком маленький срок, чтобы все успеть, вспомните, что эксперимент по маркировке табачной продукции был запущен еще в январе 2018 года, а с 1 марта 2019 года началась обязательная регистрация магазинов и производителей в Национальной системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

Контрафакту бой

Согласно данным Минпромторга и Росстата, в среднем доля контрафакта на российском рынке составляет 25%, в табачной отрасли показатели чуть ниже и составляют 8%. По другим оценкам, цифра может достигать 23%. Как видите, ситуация требует кардинальных решений. Одним из таких решений, уже продемонстрировавших свою успешность, является обязательная маркировка.

Например, после введения маркировки меховых изделий из теневого сектора вышло 20% предпринимателей, работающих на этом рынке. При этом бизнес себя прекрасно чувствует – после введения маркировки розничные продажи меховых изделий в России выросли в шесть раз только за первый год.

Прозрачность системы становится главным рычагом в борьбе с фальсификатом и контрабандой. Поставка продукции в розничную точку и дистрибьютору или субдистрибьютору должна будет сопровождаться электронными универсальными передаточными документами (УПД) с указанием кодов продукции при помощи систем электронного документооборота. Таким образом путь каждой пачки можно будет проследить от производства до небольшой торговой точки.

Бизнес-польза

Переход на новую систему поможет оптимизировать процессы и издержки за счет актуальной информации об остатках, а также настроить логистику товарооборота.

Многие ритейлеры вместе с покупателями опасаются, что маркировка табачных изделий из-за дополнительных расходов скажется на ценах. Однако, как показывает практика, легальным компаниям удается увеличить прибыль за счет выдавливания с рынка контрафакта. Издержки на восстановление репутации и борьбу с незаконными поставками сокращаются и перекладывать стоимость маркировки на покупателей не придется.

Прибыль повысится за счет повышения объема закупок оригинальной продукции наращивания объемов производства маркированной продукции и роста объема продаж подлинной продукции.

Поскольку любой потребитель сможет отсканировать код на своём смартфоне и проверить качество товара, присоединившись к системе вы повышаете уровень лояльности покупателей к брендам.

Проверки и штрафы

Несвоевременный переход на маркировку с высокой долей вероятности приведет к штрафам за нарушение законодательства. Согласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевозка и производство табачной продукции без маркировки влечёт за собой штраф от 5 до 10 тысяч рублей (для предпринимателя). Для компании эти суммы будут выше – от 50 до 300 тысяч рублей. Также все немаркированные табачные изделия будут конфискованы.

Административная ответственность может перерасти в уголовную, если стоимость табачных товаров без маркировки превысит 1,5 миллионов рублей. Согласно ст. ч. 1 ст. 171.1 УК, виновному грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом 80 тысяч рублей.

Путь внедрения

Для того, чтобы зарегистрироваться в системе маркировки необходимо бесплатно заполнить заявку на сайте «Честного ЗНАКа», правда всем участникам кроме оптового звена это нужно было сделать до 1 июля 2019 года, оптовому звену – до конца июня 2020 года.

Для регистрации понадобится оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и установить соответствующее программное обеспечение.

Уже все производители и импортеры наносят на свою продукцию код DataMatrix. Это уникальный шифр, который гарантирует подлинность конкретной пачки сигарет и содержит необходимую информацию о производителе.

При продаже товара покупателю продавец сканирует код DataMatrix, формируется кассовый чек и он отправляется оператору фискальных данных, который в свою очередь отправляет чек в ФНС, а информацию о выбытии маркированной продукции в ГИС МТ. Правда стоит отметить, для того чтобы ОФД имел право передавать данные не только в ФНС, но и систему маркировки необходимо подписать с ОФД дополнительное соглашение.

Так же важно проверить вашу кассу, т.к. в конце прошлого года в Минюсте РФ был зарегистрирован приказ ФНС, определяющий реквизитный состав кассового чека при продаже маркированного товара. Если при продаже маркированной пачки на чеке напротив данной позиции не появилась [М], а в электронном чеке код идентификации с реализуемой пачки – стоит обратиться к техническим специалистам авторизованных сервисных центров производителей ККТ. Ведь данное правило для табачной продукции начинает действовать уже с 1 марта этого года.

Вам стоит проверить, считывают ли ваши сканеры двухмерные коды, и, в случае необходимости, заменить оборудование. Минимальная цена 2D-сканера по рынку на данный момент составляет около 3 500 рублей.

По нашим подсчетам, переоборудование кассового места в рамках подготовки для работы с маркированной продукцией при наличии УКЭП и годовых лицензий на ПО обойдется вам примерно в 5 000 рублей.

Чтобы подготовиться к приемке маркированной продукции розничной точке стоит озадачиться выбором оператора ЭДО, через которого будут приходить электронные накладные от поставщика товара. На сегодняшний день есть большое количество решений, который позволяют это делать, например, продукт нашей компании «АТОЛ МаркОфис».

Определяющую роль играет человеческий фактор. Сотрудникам розничных сетей и складов понадобится время на то, чтобы привыкнуть к новой схеме работы, и в процессе ее отработки – возможны ошибки. Если внимательно отнестись к обучению сотрудников к работе в системе на старте, можно избежать реальных штрафов.

Специфика

При маркировке каждая пачка, каждый блок, обладает собственным уникальным кодом. При продаже блока можно сканировать только код блока, при продаже пачек – код с каждой пачки товара.