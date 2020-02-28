2020-02-28T18:00:37+03:00
Общество

Синоптики о том, когда во Владивостоке закончится снегопад и придет новый циклон

Как только небо прояснится - потекут ручьи
Сергей БАЛАНОВ
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В последний день зимы Владивосток засыпало снегомВ последний день зимы Владивосток засыпало снегомФото: Сергей БАЛАНОВ
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Похоже, жителей Приморья ожидают веселые выходные. Прогнозы сбылись, и в пятницу на край обрушился мощный снегопад, который обернулся пробками, массовыми авариями и перекрытыми трассами. Но это еще не все, и за ближайшие два выходных дня погода успеет пару раз кардинально поменяться.

- Снег во Владивостоке закончится в субботу в первой половине дня. То есть примерно около 12 часов дня. Затем потекут ручьи. А воскресенье придет новый циклон, - рассказала КП главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

Для водителей это означает, что в ближайшие два дня лучше повременить с поездками. Снег при температуре около ноля для Владивостока опасное явление. Ручьи смывают реагент, а как только температура немного опускается, мокрые спуски и подъемы превращаются в опасные горки.

Вечером 28 февраля из-за снегопада даже пришлось перекрыть улицу Капитана Шефнера и трассу Седанка - Патрокл. Правда, от массовых аварий это не спасло, например, в районе авторынка Зеленый угол на скользком выезде собралось ДТП из десятка машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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