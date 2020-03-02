2020-03-02T09:41:40+03:00
Общество

Водителя-матершинника, гонявшегося за косулей во Владивостоке, уволили

Мужчина во всем покаялся, но его все равно оставили без премий и выплат
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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КамАЗ гоняется с косулей на трассе в снегопад. Фото: стопкадрКамАЗ гоняется с косулей на трассе в снегопад. Фото: стопкадр
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Водителя КамАЗа, устроившего гонку с косулей 2 марта, уволили. Как рассказали представители мэрии Владивостока, мужчина во всем покаялся, но его все равно рассчитали - лишили премий и других выплат.

Случай произошел 29 февраля на трассе Седанка - Патрокл. Вместо того чтобы работать - чистить дороги от выпавших осадков, водитель грузовика решил проверить, кто двигается быстрее: снегоуборочная техника или испуганная косуля? "Соревнование" затейник заснял на видео, преимущественно комментируя происходящее матами. Их было настолько много, что, к сожалению, кадры пришлось публиковать без звука.

Водитель снегоуборочной техники устроил гонки с косулей и задавил ее.

Ролик мгновенно распространился по социальным сетям и вызвал общественное негодование. Работодатели водителя, руководство муниципального предприятия «Содержание городских территорий», также его посмотрели. Сразу после объявили о внутренней проверке и быстро нашли виновника.

- Водитель свою вину полностью признал и раскаивается в случившемся, - сообщили в СГТ. - Мы уволили его в первый рабочий день, 2 марта.

На предприятии добавили, что начали и внеплановый инструктаж. Рассказывают водителям и механизаторам, как нужно себя вести с домашними и дикими животными на дорогах.

- Дикое или домашнее животное, оказавшееся на городской магистрали, всегда сильно напугано и может случиться непоправимое - ДТП. Мы обязаны предотвращать подобное и по возможности не только пропустить животное, но и помочь ему покинуть дорогу, - подчеркнули специалисты городской дорожной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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