Джемал Мамоян, более известный в узких кругах, как Джеко Тбилисский, стал объектом пристального наблюдения сотрудников полиции Приморья. Силовики возбудили в его отношении уголовное дело по очень многообещающей статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Более осведомленные о криминальном мире Дальнего Востока сразу признали в нем лидера преступного клана сразу двух регионов: Приморского и Магаданского краев.

- Установлено, что фигурант уголовного дела с 2014 года обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам поведения, всех лиц более низкого криминального статуса подчиняться его указаниям и распоряжениям, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Где именно находится Мамоян до сих пор неизвестно.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Силовикам известно о том, что он находится не в России, но, как оказалось, локация никак не мешала ему контролировать криминальный мир. Связывался с посредниками через мобильный. Оперативники также знают и о том, что Мамоян принимает важное решение в разделе сфер преступного влияния и «общака».

Получить достаточно веские основания для возбуждения уголовного дела удалось благодаря сообщникам и свидетелям. Информация из различных источников гласила - Джеко Тбилисский – один из лидеров преступного мира двух дальневосточных регионов и занимает высшее положении в иерархии. Вместе с тем, удалось выйти и на тех, чьими руками Мамоян контролировал криминальные процессы. Они отчитывались перед ним, следили за тем, чтобы указания выполнялись беспрекословно и в срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763937" frameborder="0"></iframe> «Крестного отца» и вора в законе Джеко Тбилисский разыскивают за высшее положение в преступной иерархии Приморья.УМВД России по Приморскому краю

Вместе с тем задержать Мамояна пока не удалось. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пока полицейским предстоит не только установить фактическое местоположение криминального авторитета, но также перекрыть пути остальным лидерам преступного мира. Многие промышляют деятельностью за пределами Приморского края.

СПРАВКА «КП»

Джемал Мамоян – 41 год. Согласно открытым источникам, его коронация, как вора в законе, состоялась в 2008 году. С правилами игры его знакомил никто иной, как патриарх криминального мира Аслан Усоян, по кличке Дед Хасан.

«Крестник» стал смотрящим за двумя регионами: Приморским и Магаданским краями. Притом контролировать последний регион ему наказали, когда он сам сидел за решеткой. Мамояна также назначили главным по дальневосточному «общаку».

Спустя почти 20 лет криминальной жизни, оперативники снова открыли охоту на авторитета. На этот раз его подозревают в вымогательствах у заключенных и обычных горожан. По уголовному делу уже задержаны 10 сообщников Джеко Тбилисский. Велика вероятность, что он в очередной раз скрывается от следствия в Грузии или Армении.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Источник, владеющий информацией по криминальному миру Дальнего Востока

- Смотрящим за Дальним Востоком его назвать нельзя, хотя в двух регионах он таковым, действительно, являлся. По Приморью до 2014 – 2015 годов о нем особо не слышали, хотя его короновали не последние в криминальном мире люди. Его имя нее на слуху скорее всего, потому что для полиции воры в законе стали не актуальны, они уже не играют большой роли. Большинство из них осталось национальных, типа грузинских, которые короны однозначно покупают.