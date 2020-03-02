Блины, хороводы и заряд позитива: приморцы с размахом отпраздновали Масленицу вместе с «Комсомолкой»
Около месяца подготовки, сценарий, костюмы, лучшие коллективы Приморья - и все это для того, чтобы порадовать местных жителей на Масленицу. Праздник с русским размахом, организованный «КП-Владивосток», прошел в пригороде Владивостока. Народные гуляния с вкуснейшими угощениями, танцами, конкурсами и традиционным сжиганием чучела состоялись в излюбленном месте приморцев – Центре отдыха «Комета».
Широкую Масленицу встретили приморцыФото: Сергей ЛАНИН
Коллективное фото возле главной героиниФото: Милана СОКОЛ
Благоприятная погода в выходной способствовала отличному отдыху, ну, а хорошее настроение 1 марта помог создать крупнейший медиахолдинг страны «Комсомольская правда» вместе с партнерами. Участниками праздника в Центре отдыха «Комета» стали гости и жители дальневосточной столицы. Проводить зиму приморцы приезжали целыми семьями, с маленькими детьми и домашними животными. К слову, занятие нашлось для всех.
На праздник некоторые пришли с домашними любимцамиФото: Милана СОКОЛ
Довольные участники праздникаФото: Сергей ЛАНИН
Развлекательную программу открыл детский образцовый ансамбль эстрадного танца «Экспрессия». Зажигательные ритмы не оставили зрителей равнодушными, многие пустились в пляс под современную музыку.
Ребята порадовали гостей энергичными танцамиФото: Сергей ЛАНИН
Представитель «Славды» тоже пустился в плясФото: Милана СОКОЛ
Как же на Масленицу и без конкурсов? Чтобы порадовать гостей, партнеры праздника припасли целую кучу испытаний для смельчаков. Так, представительницы прекрасной половины человечества смогли сразиться в красноречии за любовь к Nissan, после чего получили отличные призы от дилерского центра «Авторитет-Авто+». Фирменный плед достался автомобилисту, который смог наиболее оригинально изобразить звук мотора при замене масла, повеселив окружающих.
Отличные подарки от партнеров еще больше подняли настроениеФото: Сергей ЛАНИН
Победительница автомобильного конкурсаФото: Милана СОКОЛ
После автомобильных конкурсов начались традиционные русские масленичные забавы. Фольклорный ансамбль «Криница» не оставил ни единой возможности для скуки. Пляски, песни, хороводы, перетягивание каната, конкурсы на ловкость среди взрослых и детей – порадовали присутствующих.
Народные забавыФото: Сергей ЛАНИН
Не обошлось без перетягивания канатаФото: Милана СОКОЛ
Стоит отметить, что всем участникам испытаний достались ценные призы от партнеров. Центр отдыха «Комета» предоставил не только площадку для народного праздника, но и сертификаты в «Олимп», «Эдванс», «Спортмаркет» и «Пандорум».
Приятные призы от «Кометы»Фото: Сергей ЛАНИН
Традиционные хороводыФото: Сергей ЛАНИН
Не остался без благодарности и розыгрыш сертификатов в ресторан русской кухни «Гусь Карась», где победители смогут отведать различные угощения. Те, кто пришел на праздник, уже успели оценить блюда по старорусским рецептам в ярком павильоне от популярного ресторана.
Веселые ребята из «Гусь Карась»Фото: Милана СОКОЛ
Маленькие гости праздника тоже смогли отведать русскую кухнюФото: Милана СОКОЛ
Постарались для гостей и представители компании «Подряд», которые на протяжении всего праздника согревали публику горячим чаем. Крупнейший провайдер интернета и цифрового телевидения Приморья также организовал яркую фотозону для всех желающих.
Тематическая фотозона от компании «Подряд»Фото: Милана СОКОЛ
Компании «Подряд» согревала зрителей горячим чаемФото: Сергей ЛАНИН
Порадовала призами участников конкурсов и компания «Славда».
Гости радуются подаркам от группы компаний «Славда»Фото: Сергей ЛАНИН
Одной из самых древних традиций на Масленицу считается сжигание чучела. Естественно, что и мы не обошлись без этого ритуала. Вместе с чучелом гости сожгли все свои проблемы, которые предварительно были написаны на листиках.
Масленица у нас получилась наряднаяФото: Сергей ЛАНИН
Одна из записочек, которую мы сожглиФото: Милана СОКОЛ
В преддверии Великого поста, который традиционно наступает после Масленицы, участники праздника бесплатно отведали свежайших блинов. К павильону «Комсомолки» выстроилась очередь, чтобы получить угощение, символизирующее солнце и приход весны.1500 блинчиков с разными начинками предоставили для присутствующих кафе-кондитерская «Лавка Радости» и компания «Савос». Сделать трапезу полноценной помог цех по переработке мёда «Приморские пасеки». Липовый, Серпуховый, Разнотравье и цветочный сорта пришлись гостям по нраву. В зависимости от вкусовых предпочтений каждый смог заварить и ароматный чай от компании «Джей Ти».
Фаршированные блинчики для всех желающихФото: Сергей ЛАНИН
Свежий мёд и чай на любой вкус для гостейФото: Милана СОКОЛ
Провожая зиму, «Комсомолка» подвела итоги конкурса для всех любителей блинов. Двое финалистов побывали на праздничных гуляниях и уже смогли забрать свои призы. Победительницей стала Елена Говорова, которая прислала самый оригинальный рецепт фаршированных блинчиков. Финалистке досталась блинница, продуктовая корзина и презент от компании «Подряд». Второе место заслуженно получила Мария Богряшова, рецепт ее ажурных блинчиков покорил редакцию. Маша осталась довольна современной сковородой для жарки любимого лакомства, продуктовым набором и призами от «Подряда».
Победители конкурса рецептов на лучшие блинчикиФото: Сергей ЛАНИН
«КП-Владивосток» благодарит своих читателей за позитивный настрой и отличный выходной, который Вы провели вместе с нами. Отдельное спасибо всем партнерам праздника: ресторану русской кухни и фирменный магазин Лавка «Гусь Карась», компании «Подряд», цеху по переработке мёда «Приморские пасеки», группе компаний «Славда», дилерскому центру Ниссан «Авторитет-Авто +», кафе-кондитерской «Лавка Радости», компании «Савос» и компании по снабжению упаковочными материалами «Хорошая Упаковка». Именно благодаря Вам Масленица удалась на славу.
К нам пришли на праздник самые очаровательные гостиФото: Милана СОКОЛ
«Комсомолка» старалась побыстрее угостить всех гостейФото: Милана СОКОЛ
Малыши вдоволь нарезвилисьФото: Сергей ЛАНИН
Гости с радостью позировали на фоне главного персонажа праздникаФото: Сергей ЛАНИН
Пушистику тоже досталось угощениеФото: Милана СОКОЛ
Шуточный конкурс для взрослыхФото: Милана СОКОЛ
Открытая улыбка всегда располагаетФото: Сергей ЛАНИН
За угощением выстроилась целая очередьФото: Милана СОКОЛ
Гостей угощали вкуснейшим мёдом от цеха «Приморские пасеки»Фото: Сергей ЛАНИН
Веселые пляски юных гостейФото: Милана СОКОЛ
Специалисты «КП-Владивосток» трудились не покладая рукФото: Сергей ЛАНИН
Сказочные персонажи веселили детейФото: Сергей ЛАНИН
Гостей угостили от душиФото: Сергей ЛАНИН
«Славдик» полюбился детишкамФото: Милана СОКОЛ
«Комсомолка»организовала веселый праздникФото: Сергей ЛАНИН
Вкусные бличики для маленькой гостьиФото: Милана СОКОЛ
Горячий напиток, народный ансамбль и отличная компания – что еще для праздника нужно?Фото: Сергей ЛАНИН
Все желающие смогли прикрепить к чучелу заветные запискиФото: Сергей ЛАНИН
Дети оказались особенно рады сладкому угощениюФото: Сергей ЛАНИН
Гости с радостью позировали на фоне главного персонажа праздникаФото: Сергей ЛАНИН
Герои русских народных сказок особенно понравились маленьким гостямФото: Сергей ЛАНИН
Гости оценили вкусные символы праздникаФото: Сергей ЛАНИН
Прощание с зимойФото: Сергей ЛАНИН
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам
Редакция: (423) 230-22-56
Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03
Почта: vl@phkp.ru
Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU