Блины, хороводы и заряд позитива: приморцы с размахом отпраздновали Масленицу вместе с «Комсомолкой»

Около месяца подготовки, сценарий, костюмы, лучшие коллективы Приморья - и все это для того, чтобы порадовать местных жителей на Масленицу. Праздник с русским размахом, организованный «КП-Владивосток», прошел в пригороде Владивостока. Народные гуляния с вкуснейшими угощениями, танцами, конкурсами и традиционным сжиганием чучела состоялись в излюбленном месте приморцев – Центре отдыха «Комета».

Широкую Масленицу встретили приморцыФото: Сергей ЛАНИН

Коллективное фото возле главной героиниФото: Милана СОКОЛ

Благоприятная погода в выходной способствовала отличному отдыху, ну, а хорошее настроение 1 марта помог создать крупнейший медиахолдинг страны «Комсомольская правда» вместе с партнерами. Участниками праздника в Центре отдыха «Комета» стали гости и жители дальневосточной столицы. Проводить зиму приморцы приезжали целыми семьями, с маленькими детьми и домашними животными. К слову, занятие нашлось для всех.

На праздник некоторые пришли с домашними любимцамиФото: Милана СОКОЛ

Довольные участники праздникаФото: Сергей ЛАНИН

Развлекательную программу открыл детский образцовый ансамбль эстрадного танца «Экспрессия». Зажигательные ритмы не оставили зрителей равнодушными, многие пустились в пляс под современную музыку.

Ребята порадовали гостей энергичными танцамиФото: Сергей ЛАНИН

Представитель «Славды» тоже пустился в плясФото: Милана СОКОЛ

Как же на Масленицу и без конкурсов? Чтобы порадовать гостей, партнеры праздника припасли целую кучу испытаний для смельчаков. Так, представительницы прекрасной половины человечества смогли сразиться в красноречии за любовь к Nissan, после чего получили отличные призы от дилерского центра «Авторитет-Авто+». Фирменный плед достался автомобилисту, который смог наиболее оригинально изобразить звук мотора при замене масла, повеселив окружающих.

Отличные подарки от партнеров еще больше подняли настроениеФото: Сергей ЛАНИН

Победительница автомобильного конкурсаФото: Милана СОКОЛ

После автомобильных конкурсов начались традиционные русские масленичные забавы. Фольклорный ансамбль «Криница» не оставил ни единой возможности для скуки. Пляски, песни, хороводы, перетягивание каната, конкурсы на ловкость среди взрослых и детей – порадовали присутствующих.

Народные забавыФото: Сергей ЛАНИН

Не обошлось без перетягивания канатаФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что всем участникам испытаний достались ценные призы от партнеров. Центр отдыха «Комета» предоставил не только площадку для народного праздника, но и сертификаты в «Олимп», «Эдванс», «Спортмаркет» и «Пандорум».

Приятные призы от «Кометы»Фото: Сергей ЛАНИН

Традиционные хороводыФото: Сергей ЛАНИН

Не остался без благодарности и розыгрыш сертификатов в ресторан русской кухни «Гусь Карась», где победители смогут отведать различные угощения. Те, кто пришел на праздник, уже успели оценить блюда по старорусским рецептам в ярком павильоне от популярного ресторана.

Веселые ребята из «Гусь Карась»Фото: Милана СОКОЛ

Маленькие гости праздника тоже смогли отведать русскую кухнюФото: Милана СОКОЛ

Постарались для гостей и представители компании «Подряд», которые на протяжении всего праздника согревали публику горячим чаем. Крупнейший провайдер интернета и цифрового телевидения Приморья также организовал яркую фотозону для всех желающих.

Тематическая фотозона от компании «Подряд»Фото: Милана СОКОЛ

Компании «Подряд» согревала зрителей горячим чаемФото: Сергей ЛАНИН

Порадовала призами участников конкурсов и компания «Славда».

Гости радуются подаркам от группы компаний «Славда»Фото: Сергей ЛАНИН

Одной из самых древних традиций на Масленицу считается сжигание чучела. Естественно, что и мы не обошлись без этого ритуала. Вместе с чучелом гости сожгли все свои проблемы, которые предварительно были написаны на листиках.

Масленица у нас получилась наряднаяФото: Сергей ЛАНИН

Одна из записочек, которую мы сожглиФото: Милана СОКОЛ

В преддверии Великого поста, который традиционно наступает после Масленицы, участники праздника бесплатно отведали свежайших блинов. К павильону «Комсомолки» выстроилась очередь, чтобы получить угощение, символизирующее солнце и приход весны.1500 блинчиков с разными начинками предоставили для присутствующих кафе-кондитерская «Лавка Радости» и компания «Савос». Сделать трапезу полноценной помог цех по переработке мёда «Приморские пасеки». Липовый, Серпуховый, Разнотравье и цветочный сорта пришлись гостям по нраву. В зависимости от вкусовых предпочтений каждый смог заварить и ароматный чай от компании «Джей Ти».

Фаршированные блинчики для всех желающихФото: Сергей ЛАНИН

Свежий мёд и чай на любой вкус для гостейФото: Милана СОКОЛ

Провожая зиму, «Комсомолка» подвела итоги конкурса для всех любителей блинов. Двое финалистов побывали на праздничных гуляниях и уже смогли забрать свои призы. Победительницей стала Елена Говорова, которая прислала самый оригинальный рецепт фаршированных блинчиков. Финалистке досталась блинница, продуктовая корзина и презент от компании «Подряд». Второе место заслуженно получила Мария Богряшова, рецепт ее ажурных блинчиков покорил редакцию. Маша осталась довольна современной сковородой для жарки любимого лакомства, продуктовым набором и призами от «Подряда».

Победители конкурса рецептов на лучшие блинчикиФото: Сергей ЛАНИН

«КП-Владивосток» благодарит своих читателей за позитивный настрой и отличный выходной, который Вы провели вместе с нами. Отдельное спасибо всем партнерам праздника: ресторану русской кухни и фирменный магазин Лавка «Гусь Карась», компании «Подряд», цеху по переработке мёда «Приморские пасеки», группе компаний «Славда», дилерскому центру Ниссан «Авторитет-Авто +», кафе-кондитерской «Лавка Радости», компании «Савос» и компании по снабжению упаковочными материалами «Хорошая Упаковка». Именно благодаря Вам Масленица удалась на славу.

К нам пришли на праздник самые очаровательные гостиФото: Милана СОКОЛ

«Комсомолка» старалась побыстрее угостить всех гостейФото: Милана СОКОЛ

Малыши вдоволь нарезвилисьФото: Сергей ЛАНИН

Гости с радостью позировали на фоне главного персонажа праздникаФото: Сергей ЛАНИН

Пушистику тоже досталось угощениеФото: Милана СОКОЛ

Шуточный конкурс для взрослыхФото: Милана СОКОЛ

Открытая улыбка всегда располагаетФото: Сергей ЛАНИН

За угощением выстроилась целая очередьФото: Милана СОКОЛ

Гостей угощали вкуснейшим мёдом от цеха «Приморские пасеки»Фото: Сергей ЛАНИН

Веселые пляски юных гостейФото: Милана СОКОЛ

Специалисты «КП-Владивосток» трудились не покладая рукФото: Сергей ЛАНИН

Сказочные персонажи веселили детейФото: Сергей ЛАНИН

Гостей угостили от душиФото: Сергей ЛАНИН

«Славдик» полюбился детишкамФото: Милана СОКОЛ

«Комсомолка»организовала веселый праздникФото: Сергей ЛАНИН

Вкусные бличики для маленькой гостьиФото: Милана СОКОЛ

Горячий напиток, народный ансамбль и отличная компания – что еще для праздника нужно?Фото: Сергей ЛАНИН

Все желающие смогли прикрепить к чучелу заветные запискиФото: Сергей ЛАНИН

Дети оказались особенно рады сладкому угощениюФото: Сергей ЛАНИН

Гости с радостью позировали на фоне главного персонажа праздникаФото: Сергей ЛАНИН

Герои русских народных сказок особенно понравились маленьким гостямФото: Сергей ЛАНИН

Гости оценили вкусные символы праздникаФото: Сергей ЛАНИН

Прощание с зимойФото: Сергей ЛАНИН

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