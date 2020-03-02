Коронованный Дедом Хасаном и «сын» кавказской мафии: что известно о воре в законе, против которого возбудили дело в Приморье

Второго марта заголовки всех СМИ пестрили о том, что в Приморье против вора в законе Джемала Мамояна по кличке Джеко Тбилисский возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Однако вдаваться в подробности его глубоко криминального прошлого силовики не стали. Оказывается, Джемала не зря называют авторитетом в узких кругах. Он даже проходил обряд коронации и репутацию смотрящего за двумя регионами Дальнего Востока завоевал не один год.

ИСТОРИЯ МАФИОЗНОГО «СИМБЫ»

Авторитетная жизнь будущей мафии Джемала Мамояна началась еще в 2008 года. До этого о нем знали лишь, как о заурядном штатном преступнике. Тогда на специально организованной сходке Джемала короновали в вора в законе.

Однако по данным, источника «КП-Владивосток», решающую роль в таком исходе сыграл не репутация новоизбранного, а его женитьба на дочке грузинского авторитета, близкого к Аслану Усояну. Последний при жизни считался едва ли не крестным отцом кавказского криминального мира. Он и замолвил слово за Джемала на «выборах». Да и сам факт того, что Мамоян в его клане – уже весомый аргумент.

Его считают смотрящим за двумя дальневосточными регионами.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Хотя, по словам нашего источника, криминальные титулы в те годы на Кавказе покупались, а не выслуживались. Несмотря на такой кошерный приход к власти, угомонить амбиции Тбилисскому пришлось совсем скоро. Он стал одним из первых воров в законе под кого начали копать силовики. Да копать пришлось совсем немного.

В 2009 году перед Днем рождения Усояна Мамояна задержали полицейские. При себе у авторитета был гашиш. Позже он попытается себя покалечить в туалете, чтобы спастись от следствия. Но план оказался провальным. Его госпитализировали, прооперировали под конвоем, а затем отправили в больницу «Матросской тишины». А 33 грамма наркотиков стали поводом для возбуждения первого уголовного дела в его отношении уже в статусе криминального авторитета. Тогда московский суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

АВТОРИТЕТ, НЕ ЗНАЮЩИЙ ПРАВИЛ

Согласно открытым данным, назвать Мамояна прилежным сидельцем было нельзя. Свой протест он начал демонстрировать еще в спецбольнице, где он призывал больных поддержать его голодовкой. Без еды революционеры продержались недолго, а Тбилисского за такое активное поведение отправили в карцер. Затем он поехал отбывать наказание в колонию Магаданской области. Но и там авторитет не исправился.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как сообщали в ГУ МВД России по ДФО, он злостно нарушал режим тюрьмы и регулярно дестабилизировал заключенных. В итоге колымский ФСИН не выдержало и написало ходатайство о том, чтобы выдворить непослушного заключенного в Грузию.

В марте 2013 года Минюст удовлетворил желание ведомства и отправил Мамояна сперва в спецприемник Московской области, а оттуда самолетом на Родину. По мнению источников, приближенных к криминальным кругам, авторитет намеренно добивался возвращения домой.

ЛЕГЕНДАРНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ

После отсидки была информация о том, что Джеко уехал в Армению. Позже были и те, кто видел его в странах Юго-Восточной Азии. С тех пор о его жизни ничего не было известно. Лишь спустя несколько лет оперативники снова вспомнили о его существовании.

Полиция Магадана в 2019 году объявили его в международный розыск за организацию вымогательств в колониях Дальнего Востока. Позже к разбирательству присоединились и силовики Приморья. Последние возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763937" frameborder="0"></iframe> «Крестного отца» и вора в законе Джеко Тбилисский разыскивают за высшее положение в преступной иерархии Приморья.УМВД России по Приморскому краю

- Фактически находясь за пределами Российской Федерации, как посредством телефонной связи, так и лично, контролировал криминальные процессы в Приморском крае, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов, полученных в результате противоправной деятельности, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь Мамояну грозит до 15 лет лишения свободы. Это, конечно, в случае, если авторитета все же найдут.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Источник, владеющий информацией по криминальному миру Дальнего Востока

- Смотрящим за Дальним Востоком его назвать нельзя, хотя в двух регионах он таковым, действительно, являлся. По Приморью до 2014 – 2015 годов о нем особо не слышали, хотя его короновали не последние в криминальном мире люди. Его имя нее на слуху скорее всего, потому что для полиции воры в законе стали не актуальны, они уже не играют большой роли. Большинство из них осталось национальных, типа грузинских, которые короны однозначно покупают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крестного отца» и вора в законе Джеко Тбилисского разыскивают за высшее положение в преступной иерархии Приморья

Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22ф56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14