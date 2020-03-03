Иск к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву официально снизился до 1,4 миллиардов рублей

Ходатайство Генеральной прокуратуры о снижении суммы иска в отношении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева поступило в Советский районный суд Владивостока 3 марта. Требования надзорного ведомства уменьшились вдвое: вместо первоначальных 3,2 миллиарда рублей в документе появилась другая цифра – 1,4 миллиарда рублей.

- Ходатайство приобщено к материалам дела. Действительно, исковые требования уменьшились в два раза, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Татьяна Строганова, адвокат Игоря Пушкарева. – В первом документе Генпрокуратуры не было заключения специалистов ФАС. Второе ходатайство составлено уже с их утверждением.

По словам представителя защиты экс-мэра дальневосточной столицы, рассмотрение ходатайства намечено на 4 марта в Советском районном суде.

Вместе с тем, в конце февраля суд смягчил обеспечительные меры с Игоря Пушкарева по гражданскому иску Генпрокуратуры. Защите экс-мэра Владивостока удалось обжаловать меры пресечения, которые связаны с корпоративными ограничениями и запретом на распоряжение имуществом. В результате представитель Фемиды развязал руки бизнес-империи Пушкарева. Теперь единственное, что нельзя делать с компаниями: АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», ОАО «Спасский комбинат» - это продавать.

Напомним, что в апреле прошлого года Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева за злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и поучение взятки к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В рамках уголовного дела ему также назначили штраф в размере 500 миллионов рублей. Таким же денежные взыскания легли на плечи двум его сообщникам: младшему брату Андрею Пушкареву (получил 8 лет условно) и бывшему главе МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову (получил 10 лет, уже отбывает срок в колонии в поселке Волчанец).

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