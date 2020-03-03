«До чего хороша, рыжая»: на Камчатке лиса-огневка показалась фотографам во всей красе

«Тимофеевна поздравляет всех с первым днем весны» - такое сообщение появилось на странице Кроноцкого заповедника на Камчатке. И речь тут об очаровательной лисице, которая решила позволить себя пофотографировать в начале марта. Так сотрудники заповедника стали обладателями потрясающих, ярких и особенных снимков с рыжей огневкой. Так называют лису за ее необычно пламенный окрас.

Чтобы получить такие кадры, инспекторам заповедника приходится трудиться. Фото: Кроноцкий заповедник.

Автор поста говорит о том, что фотографии удалось раздобыть Григорию Маркевичу и Тимофею Егорову. Они поймали момент на кордоне «Исток». Прятать кадры от других они не стали, поэтому возможность увидеть Тимофеевну появилась и у всех пользователей сети.

Опубликованные фотографии сразу вызвали восторг у подписчиков. Пройти мимо и не оставить комментарий удалось только самым крепким. Остальные хвалили создателей снимков и восхищались красотой рыжей хищницы.

Имя для рыжей красавицы выбирали народным голосованием. Фото: Кроноцкий заповедник.

«Рыжая красотулька»

«Ну до чего хороша, рыжая»

«Очень умные глазки у нее»

«Роскошная»

Тимофеевна чувствует себя перед камерой, как настоящая модель. Фото: Кроноцкий заповедник.

Кстати, Тимофеевной лису назвали те же подписчики Кроноцкого заповедника. Вариантов было несколько, но большинство из ни решило, что ей подходит имя государственного инспектора Тимофея, который долгое время вел за красавицей слежку.